El PLD comienza a consolidarse 123 miembros de la Fuerza del Pueblo vuelven para atras; 6 ex pre candidatos a Alcalde y regidores del PRM se juramentaran con Abel Martinez

El Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) vuelve a consolidarse tras la candidatura de Abel Martinez luego de las declaraciones de «No acuerdo» con fuerzas opositoras aliadas al actual Gobierno por el candidato presidencial las cosas se comienzan a volcarse nuevamente favorables para el Partido de la insignia morada.

Ahora son 123 miembros de la Fuerza del Pueblo en 12 demarcaciones del País que decidieron volvier para atras al PLD y será recibido con las puertas abiertas, entre los que se encuentra el ex Pre candidato a Diputado de la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional Bertilio Desiderio Rojas, La presidenta del Comité Provincial de la Fuerza del Pueblo de Bonao, Francisca Echevarria, tambien la ex candidata a regidora por la circunscripción No. 2 del Distrito Nacional Manuela Morillo.

También entre los Nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que entran a las filas del Partido Morado (PLD) se juramentaran candidato a Regidor de la Circunscripcion No. 2, del DN Armando de la Rosa y los ex pre candidatos alcalde de la Romana Michael E Brito, y presidencia del Comité Provincial de la Bayahibe del PRM en la Romana Esterbina Ascencio.

Abel Martinez sigue consolidando su proyecto presidencial y es que a 10 meses de las Elecciones del 2024 han comenzado a cambiarse fichas y un arsenal de dirigente pretende volver a la casa del Partido que gobernó 16 años ininterrumpido el Poder político.

También según fuentes nuevo sondeo pre electoral en Agosto 2023 proyecta Abel Martinez y el PLD creció un 26.7% en la intencion de Voto pre electoral tras su declaraciones, y el candidato de la Fupu Leonel Fernandez descendió 7.0% porcentuales disminuyendo a un 27.2% tras el «No acuerdo; ni Alianza pre electoral. También hubo un decrecimiento del oficialista partido PRM disminuyendon a 31.3% y los indecisos aumentaron al 14.8%.

