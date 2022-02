La directora de Supérate, Gloria Reyes acusó a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de politizar en su gestión el Gabinete Social y de utilizarlo para favorecer su imagen e intereses políticos.

Gloria Reyes sugirió a Cedeño que si ella desea hacer política diferente, tiene que alejarse de las malas prácticas de su partido.

La directora del programa social Supérate abordó el tema a través de su cuenta de la red social de Twitter.

“La Dra. Margarita escribe como si nunca estuvo en el gobierno, si quiere hacer política diferente debe alejarse de las malas prácticas de su partido y explicarle al país por qué bajo su gestión el Gabinete Social estuvo politizado y al servicio de su imagen e intereses políticos. La pobreza NO debe ser usada para sacar ventajas clientelares. Es un problema social que amerita la aplicación de herramientas de gobierno para superarla, y para eso fuimos elegidos por el pueblo dominicano, para servirles, no para servirnos”, señaló..

Gloria Reyes concluyó de la siguiente forma. “Nosotros sí estamos comprometidos con la superación de la pobreza en nuestro país, y sabemos que esta lucha solo es posible desde la gente y para la gente”.

Margarita Cedeño dirigió el Gabinete Social en la pasada gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana.

