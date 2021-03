Destaca el exitoso año escolar, plan de vacunación y mejora en calidad del gasto público

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que son los hechos los que están hablando de la excelente gestión y del buen manejo que se le está dando a los recursos públicos en la administración que encabeza, Luis Abinader, como primer mandatario de la nación.

El legislador destacó que el pasado sábado, Abinader tuvo una participación excelente en el salón de la Asamblea Nacional, donde rindió cuentas al país, en una circunstancia muy especial porque le correspondió llevar al Congreso Nacional el informe de los casi siete meses de gestión en medio de un Estado de Emergencia por la pandemia del Covid-19.

Al ser entrevistado por el comunicador y diputado, Aníbal Díaz, en el Programa Perspectivas, que se estrenó este domingo por CDN, canal 37, Pacheco expresó que el adecuado manejo de la pandemia, el inicio del plan de vacunación, el exitoso desarrollo del año escolar virtual, la reducción del déficit fiscal y la mejora en la calidad del gasto público, son parte de los hechos de la buena gestión de Abinader al frente del Poder Ejecutivo.

“La verdad es que ha habido un desempeño espectacular de parte del Presidente, lo que permite que hoy la República Dominicana pueda exhibir que tenemos casi un millón de vacunas en territorio dominicano, uno de los primeros países de América que comenzó con el proceso de vacunación”, indicó.

Un récord como presidente de la Cámara

Díaz, quien también es diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRM), al igual que Pacheco, resaltó en Perspectivas con Aníbal Díaz que Alfredo Pacheco tiene en su récord haber sido presidente de la Cámara de Diputados en dos períodos legislativos diferentes y que le ha tocado estar al frente de ese hemiciclo con tres presidentes de la República distintos.

“Mira yo he tenido, como tú lo has dicho, la oportunidad de ser presidente de la Cámara con varios presidentes y he tenido la oportunidad de ser presidente de la Cámara y de ser diputado con, obviamente, una mayor cantidad de presidentes”, dijo Pacheco.

El alto dirigente del PRM, recordó que a él le correspondió, como legislador, ver a Balaguer gobernando, a Leonel Fernández, luego a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández de nuevo, a Danilo Medina y ahora al presidente Abinader.

Y luego de todos esos procesos, el legislador afirma que, por su experiencia con cada uno de los presidentes mencionados, puede asegurar que Abinader lo está haciendo espectacular.

Destacó que a él le ha tocado trabajar muchos gobiernos, pero afirma que en este gobierno hay una situación muy especial y es que el presidente de la República se ha dispuesto a dos cosas que son muy beneficiosas para la democracia dominicana.

“Primero: Él mismo se ha despojado de la posibilidad de tener un control sobre el Ministerio Público, lo que lleva a que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo y por lo tanto pueda tomar las medidas de lugar por ellos mismos”, enfatizó.

Además, consideró que esa acción posibilita que el Poder Ejecutivo y sus diferentes ramificaciones, así como todos los demás miembros de los diferentes funcionariados de los poderes del Estado sepan que tienen que actuar con total pulcritud, lo que permite que los recursos del Estado rindan mucho más.