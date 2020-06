Raymond y Miguel hablan de “La vida de los Reyes”, su nueva película

Santo Domingo D. N. Dos de los comediantes más queridos y taquilleros en la República Dominicana han realizado una carrera llena de éxitos entre altas y bajas, destacándose en el humor, el cine y presentaciones importantes en escenarios locales e internacionales, ambos han luchado con trabajo, disciplina y constancia para lograr estar en el corazón de los dominicanos, pero no ha sido fácil. Esto los ha motivado a contar su historia en la pantalla gigante uniéndose a Caribbean Films en la producción ejecutiva de este gran proyecto, el cual contará con la experimentada productora y directora Leticia Tonos quien tendrá a su cargo la producción general.

El pasado martes 23 de junio, en un encuentro vía la plataforma de comunicación ZOOM, los Reyes del Humor, junto a los productores, director y parte del cast compartieron los detalles de este nuevo filme que se encuentra actualmente en preproducción y que se rodará en distintas locaciones de Santo Domingo y San Cristóbal. El largometraje recorrerá sus vidas en 4 épocas diferentes, que iniciará en la niñez hasta la actualidad, abordando su carrera profesional de más de 25 años y también parte de su vida familiar

Bajo la dirección de Frank Perozo “LA VIDA DE LOS REYES” cuenta con un guión escrito por el cineasta David Maler y Junior Rosario, basado en la idea original de Maler, para el filme que abre el libro de la intimidad de Miguel y Raymond. Actualmente se realiza un casting abierto de manera virtual en busca de los niños que interpretarán a los comediantes en esa etapa de sus vidas, para más información visitar la web de www.limalimonagency.com.

“LA VIDA DE LOS REYES”, estará protagonizada por Raymond y Miguel, los cuales serán interpretados de jóvenes por sus hijos Raymond Jr. Pozo y Michael Céspedes, en los roles coestelares como las esposas de ambos comediantes estarán la actriz dominicana Judith Rodríguez y la presentadora boricua Jackie Guerrido quien labora para la cadena Univisión. Así mismo muchas personas fueron parte de la vida personal y profesional de los reyes del humor a lo largo de sus vidas, estos roles estarán siendo representados por los experimentados actores Héctor Aníbal, Evelyna Rodríguez, Ramón Candelario.

Otras participaciones especiales dentro del cast serán el comunicador Brea Frank quien interpretara al empresario Vidal Cedeño, Anderson Humor, El Naguero, Esther Tejeda y Diomary la Mala como la abuela de Miguel Céspedes. Otras sorpresas actorales serán anunciadas las próximas semanas.

Durante la conversación con los medios Raymond y Miguel expresaron sentirse bendecidos de poder contar sus historias: “Abrimos nuestro corazón y nuestras más íntimas vivencias, con la esperanza de que pueda servir de inspiración a muchos y recordarles que se puede soñar” comunico Miguel, por su lado Raymond afirmó “esta será la película con más humor ya que es la esencia de lo que somos y a la vez será un símbolo de gratitud a Dios y a todos los que durante estos 25 años han aportado y apoyado a nuestras carreras”.

De igual forma, Zumaya Cordero, productora ejecutiva de Caribbean Films y del proyecto indicó que es un gran compromiso llevar a la pantalla grande la vida de dos grandes el cine dominicano como lo son Raymond y Miguel, ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo en que se ha estado desarrollando este proyecto en el cual se logró reunir el crew que ha sido parte de las pasadas producciones, lo cual es como sentirse en familia. Al ser nuestra 5ta producción y primer biopic que produciremos es un reto que asumimos con mucha humildad y compromiso. De igual forma destacó que este proyecto ya cuenta con distribución internacional concretizada en varios mercados y agradeció a su inversionista Cervecería Nacional Dominicana con su marca presidente por el apoyo incondicional a las producciones de Caribbean Films, así como también agradecemos a supermercados JUMBO como patrocinadores del proyecto quienes reafirman con esto el apoyo que siempre han dado a la carrera de los reyes.

Así mismo el director Frank Perozo, dijo “Raymond y Miguel son dos grandes amigos que he logrado hacer durante los años quienes me han enseñado lo que es tener disciplina y ser un profesional de la mejor talla. Representan una pieza muy importante, así como la familia Caribbean Cinemas en mi desarrollo profesional como director de cine, es más que un honor, es un agradecimiento de por vida y la felicidad que me da no cabe en mi pecho, que ellos se sientan confiado conmigo como director para poder hacer esta pieza tan personal de sus vidas. Gracias a ellos siento que estoy creciendo no solo como director sino como persona”.

Sobre Caribbean Films

Caribbean Films es la casa productora del Grupo Caribbean Cinemas que ha marcado precedentes con sus proyectos en la industria cinematográfica destacando sus producciones como éxitos del cine dominicano: Colao, Que León y Los Leones siendo estas dos últimas las películas de mayor trascendencia internacional llevando contenido dominicano a la plataforma digital más grande NETFLIX y en agosto se prepara el estreno de su cuarta película No es lo que Parece.

“LA VIDA DE LOS REYES” será la segunda producción de Caribbean Films en aplicar el programa Green Filming, el cual busca desarrollar estrategias y alternativas que permitan contribuir de manera positiva al cuidado y preservación del medio ambiente, implementando procesos como eliminación del 95% del plástico en rodaje, reutilización de materiales, clasificación de desechos, capacitación al equipo de trabajo y uso eficiente de recursos utilizados en el proceso de rodaje. A través de este programa se busca concientizar a todo el crew/cast con un manual de buenas prácticas, que puedan luego continuar en otros proyectos.