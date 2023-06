Guardiola: “La Champions me ha dado mucho más de lo que hubiera imaginado”

Londres, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que la Liga de Campeones, competición que ha ganado una vez como jugador y dos como entrenador, le ha dado mucho más “de lo que hubiera imaginado”.

El técnico español tiene la oportunidad de ganar su cuarta Champions este sábado, cuando se enfrente al Inter de Milán en la final de Estambul. “He llegado a diez semifinales de la Champions League, he jugado tres finales, ganado dos… Y ahora voy a por mi cuarta final. La competición me ha dado mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Si mi vida terminara ahora mismo, habría ganado una como jugador en mi club, además de dos como entrenador, también en mi club”, dijo Guardiola en una entrevista para la UEFA.

“El fútbol te da y te quita. La vida es muy injusta, pero lo que puede ser injusto para mí, puede ser justo para el Atlético de Madrid, para el Real Madrid o para el Barcelona. Así funciona el mundo. Siempre queremos más y más y eso no es correcto. Tienes que ser ambicioso, pero no avaricioso. Esta competición me ha dado muchos momentos malos, que me han hecho daño y que siempre estarán en mi mente, pero también me ha dado momentos muy bonitos. Así es como funciona el deporte y la vida”, aseguró Guardiola.

El técnico español dijo que el trabajo de todos estos años, “para mucha gente”, solo cobrará sentido si ganan la Champions.

“Es injusto, pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que si queremos dar un paso definitivo como un gran club, tenemos que ganar en Europa. Hay que ganar la Champions, no se puede evitar”.

