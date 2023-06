Iniesta: “En Japón he intentado dejarlo todo, tanto en el campo como fuera de él”

Tokio, El futbolista español Andrés Iniesta dijo este martes que durante los cinco años que ha militado en el Vissel Kobe japonés ha intentado “dejarlo todo” de él, tanto en el ámbito profesional como personal, para honrar al fútbol y a su trabajo.

“No sé lo que dejo. Lo que he intentado dejar ha sido todo, tanto dentro como fuera del campo. Mi trabajo, mi profesionalidad, mi respeto por el fútbol, por mi profesión”, dijo el centrocampista en una rueda de prensa desde el Estadio Olímpico de Tokio tras disputar un amistoso contra el Barcelona.

Iniesta agradeció el cariño recibido durante estos años en el país asiático y deseó que su esfuerzo para dejar como legado al fútbol nipón lo mejor de sí mismo “haya sido suficiente para que el aficionado japonés tenga una bonita imagen y un bonito recuerdo” de su “paso por Japón”, algo con lo que, dijo, se “quedaría feliz”.

El campeón del mundo con España se mostró feliz de haber vuelto a tener la oportunidad de jugar tras una temporada con pocos minutos en el terreno de juego y se dijo “muy contento” de poder haberlo hecho contra el Barcelona de Xavi Hernández.

Iniesta y Xavi protagonizaron un emotivo momento cuando se fundieron en un abrazo al ser cambiado del terreno de juego en torno al minuto 80. Una sustitución que estaba planeada.

Preguntado sobre si su excompañero azulgrana y actual entrenador del Barcelona le dijo algo en ese momento, Iniesta dijo: “palabras de cariño de alguien con el que he compartido muchos momentos”. Cuando se encontraba dando la vuelta al campo al final del encuentro, se le atisbaron lágrimas. “He estado cinco años aquí. Me han tratado muy bien, me habéis tratado muy bien todo el mundo, a mí y a mi familia, y siento que esto es también mi casa, forma parte de mi vida, de nuestras vidas” y por ello su suerte de despedida del aficionado japonés hoy fue “un momento muy emocionante” para él, aseguró.

“He disfrutado lo máximo posible del partido y del ambiente”, dijo Iniesta, que abandonará el Vissel el próximo julio. El entrenador del Vissel Kove, el japonés Takayuki Yoshida, tuvo palabras de agradecimiento tanto para Iniesta como para el Barcelona por haberse desplazado hasta Japón menos de un día y tras el último partido de liga en España para participar en este encuentro.

“Haber podido jugar con jugadores de ese nivel da mucho a nuestro equipo y podemos aprovecharlo para la lucha que tenemos en la liga” japonesa, dijo el técnico. “Son partidos que no se pueden jugar muchas veces, a ese nivel. Los jugadores seguramente habrán sentido la diferencia en el campo y quiero que intentan aprender de ello”.

Yoshida se deshizo en halagos con el de Fuentealbilla, en el ámbito personal y profesional. “No hace falta decir lo grande que es como jugador. Nos ha enseñado hoy en el campo la calidad que tiene”, dijo, añadiendo que su técnica “es algo muy difícil de imitar”.

