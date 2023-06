El Blooming virtualmente eliminado recibe al Audax Italiano por la Copa Sudamericana

La Paz, El Blooming boliviano, sin puntos y virtualmente eliminado, recibirá al Audax Italiano de Chile, segundo del grupo E, que quiere triunfar para acercarse al Newell’s argentino, líder con 12 unidades, que tiene casi asegurado su pase a los octavos de final en la Copa Sudamericana.

El Blooming recibirá el miércoles al Audax Italiano a las 20.00 hora local (00:00 GMT) en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera en Santa Cruz por la última fecha de la fase de grupos de ese torneo internacional. El cuadro de Santa Cruz, al mando del argentino Carlos Bustos, no pasa por un buen momento, ya que no tiene oportunidad de continuar en este certamen internacional, perdió los cuatro partidos y no tiene puntos acumulados, por lo que en este encuentro intentará sumar sus únicas unidades.

El Blooming informó hace unos días que se rescindió el contrato “de mutuo acuerdo” con los jugadores Daniel Camacho, el defensor brasileño Iago Mendonça y el defensor boliviano Óscar Ribera. Bustos podrá contar con el centrocampista venezolano Arquímedes Figuera y al defensor uruguayo Jonathan Lacerda, que fueron contratados específicamente para los partidos internacionales.

El banquillo cruceño llega a este encuentro luego de una victoria por 3-1 a Vaca Díez de Pando en el torneo local boliviano, aunque se encuentra en el puesto 14 de 17 equipos y está en la zona de descenso. En tanto el Audax Italiano, al mando del argentino Luca Marcogiuseppe, llegará a Bolivia con la idea de sumar los tres puntos que lo acercan más al puntero el Newell’s, ya que el cuadro chileno está en segundo puesto con 7 unidades.

El Audax ya le ganó de local al Blooming por 2-0 en el partido de ida a principios de mayo y para este encuentro puede estar en el onceno el argentino Gonzalo Sosa, quien hizo el gol ante el Santos, el paraguayo Riveros Valenzuela y el centrocampista Marcelo Díaz.

El cuadro chileno estará atento al partido del líder del grupo, el Newell’s con 12 unidades que visitará al Santos en Brasil este martes.

