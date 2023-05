López Obrador afirma que su Gobierno podría comprar Banamex si Grupo México no lo hace

Ciudad de México, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que se mantienen las negociaciones con el empresario Germán Larrea sobre la venta de Banamex, aunque advirtió que su Gobierno podría entrar a la compra del banco si Grupo México no lo hace.

“Desde luego que se mantienen las pláticas, pero los que quieren el pleito, porque además piensan que eso les ayuda, es como esto que hemos estado tratando, no conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo, entonces piensan que eso perjudica y no”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador respondió así a los rumores que circularon el lunes en redes sociales en los que se afirmaba que Larrea, propietario de Grupo México, desistiría de la compra de Banamex, luego de la ocupación temporal indefinida de tres tramos ferroviarios gestionados por su empresa por el Gobierno mexicano en el estado de Veracruz.

“Ya después se supo que es una mentira”, explicó.

Al ser cuestionado si su Gobierno entraría a dicha compra, afirmó que sí. “Yo hasta me alegré porque si no lo va a comprar él pues hay una posibilidad de crear una asociación público privada”, apuntó. López Obrador afirmó que no habría “pierde” si se adquiere Banamex, pues se trata de un “negocio redondo”.

“No hay pierde porque es negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado 240.000 millones de pesos (13.361 millones de dólares), y este banco (Banamex) como lo están vendiendo, es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado 8.000 o 10.000 millones de pesos (445 o 556 millones de dólares)”, detalló. Por tanto, dijo que sería importante la adquisición de Banamex porque se protege a los trabajadores del banco.

“Es un banco como era Mexicana de Aviación y en la privatización se lo llevaron a Citigroup”, recordó. El mandatario señaló que en su Gobierno han realizado alrededor de 500 expropiaciones y la mayoría han sido “concertadas con el supuesto afectado porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra”, precisó.

Reiteró que sigue hablando con el Grupo México y destacó que “no es un asunto personal” y espera “que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad, de que se llegue a un acuerdo y también esta otra (de que lo compre el Gobierno)”. No obstante, afirmó que el asunto con Grupo México fue planteado “como si fuese un atentado a la propiedad privada y una cosa propagandística”.

El lunes, el gobernante mexicano justificó la ocupación temporal de tres tramos de vías ferroviarias de la empresa privada Grupo México Transportes pues dijo que era legal y era parte de una recuperación para evitar que se privatice el Corredor Interoceánico que se desarrolla en el sureste del país.

Apenas el pasado viernes, López Obrador firmó un decreto en el que declara de utilidad pública de 120 kilómetros de vías ferroviarias que operaba la filial de Grupo México y cedió su administración a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operadora del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

