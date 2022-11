Procuraduría alerta sobre posible caos provocado por los camioneros bolsonaristas

Río de Janeiro.- La Procuraduría le solicitó este sábado al Gobierno que adopte medidas para evitar que las protestas de camioneros bolsonaristas insatisfechos con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo en Brasil puedan generar un caos en el estado de Mato Grosso.

Pese a que prácticamente todos los bloqueos de carreteras promovidos por los camioneros seguidores del presidente Jair Bolsonaro en protesta contra la elección del líder progresista fueron levantados, la Procuraduría alertó que al menos 200 camioneros están dirigiéndose a Cuiabá, la capital de Mato Grosso, con la intención de bloquear esa ciudad.

Los camioneros pretenden concentrarse frente a las instalaciones de la 13 Brigada de Infantería Motorizada del Ejército en Cuiabá, en donde una manifestación de bolsonaristas pide desde el pasado miércoles una “intervención militar” para evitar el regreso del “comunista” Lula al poder y que el líder ultraderechista pueda seguir en el cargo pese al frustrado intento de ser reelegido.

La amenaza del grupo de camioneros, así como los tres bloqueos parciales de carreteras que mantienen algunos manifestantes en ese estado, llevaron al procurador general de la República, Augusto Aras, a solicitarle medidas preventivas al Ministerio de Justicia, dijeron a EFE fuentes de la Procuraduría.

De acuerdo con el oficio enviado al Ministerio de Justicia, un grupo de cerca de 200 camiones partió el viernes de la ciudad de Sorriso y se dirige hacia Cuiabá por una de las principales carreteras de la región en un convoy que avanza a 60 kilómetros por hora y tiene totalmente bloqueada la vía.

“Los camioneros amenazan con bloquear Cuiabá, que es la única ciudad que abastece todo Mato Grosso, uno de los mayores graneros de Brasil y cuya producción de soja y carnes es exportada a decenas de países”, aseguró el vocero consultado por EFE.

Según el último balance de la Policía Federal de Carreteras, las autoridades levantaron 999 bloqueos instalados por manifestantes en diferentes carreteras de todo Brasil desde el pasado lunes y en la tarde de este sábado solo se registraban cuatro interceptaciones parciales en todo el país.

De las cuatro manifestaciones que prosiguen, tres afectan parcialmente el tránsito en la carretera federal BR163 en Lucas do Río Verde, Sinop y Comodoro, tres ciudades precisamente de Mato Grosso, estado del centro-oeste de Brasil fronterizo con Bolivia.

“Además de esos bloqueos, un grupo de manifestantes ocupó un puente en Guarantá do Norte, también en Mato Grosso, y perjudicó el abastecimiento de varios municipios”, dijo la misma fuente.

Ante tal situación, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Justicia que refuerce el efectivo de la Policía Federal de Carreteras en Mato Grosso, estado en el que el organismo tan solo cuenta con 54 agentes y 4 patrullas.

La manifestaciones y bloqueos de carreteras comenzaron el domingo, poco después de que las autoridades electorales declararan a Lula como el vencedor de las elecciones presidenciales, con el 50,9 % de los votos frente al 49,1 % obtenido por Bolsonaro.

Las protestas sólo comenzaron a ser reprimidas por la Policía Federal de Carreteras luego de que la Corte Suprema las considerara ilegales y antidemocráticas.

Otros manifestantes levantaron voluntariamente los bloqueos luego de que el propio Bolsonaro, tras un silencio de casi dos días en que dejó en vilo al país por no haber reconocido el resultado electoral, pidiera el miércoles en un video que se respetase el derecho de movilización de las personas.

