Moscú. (EFE).- La Justicia rusa ha abierto un caso administrativo contra el conocido periodista y opositor Ilyá Azar por un mensaje en Facebook sobre la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania, según dijo el propio reportero.

“Han abierto un caso administrativo contra mí por desacreditar al Ejército”, escribió Telegram Azar, quien se encuentra en el extranjero.

Agregó que en la Fiscalía precisaron que la acusación se debe a un mensaje en Facebook, sin especificar cuál ha sido.

“Empezaba a pensar con preocupación que me habían olvidado o que no me oponía a la guerra con la debida claridad”, ironizó el periodista.

Azar, antiguo periodista de Nóvaya Gazeta, afronta una multa de hasta 100.000 rublos (unos 1.400 euros).

Según el portal OVD-Info, especializado en seguimiento de protestas en Rusia, desde el inicio de la campaña militar en Ucrania se han abierto más de 1.700 casos administrativos por informaciones que desacreditan la actuación de las fuerzas armadas del país.

