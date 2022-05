San Juan,- El artista urbano puertorriqueño Chanell lanzó su primer disco, “No More Tears” (No Más Lágrimas), en el que a través de once canciones reflexiona olvidando los momentos negativos que ha tenido en su vida.

Según explicó en un comunicado de prensa emitido este sábado, Cristopher Lee Canales, nombre verdadero de Chanell, decidió titular su disco de dicha manera porque “representa un cierre” a su “vida pasada”, que estuvo cargada de momentos negativos.

“Le digo adiós a todos esos momentos, personas que causaron lágrimas en mi vida y le doy la bienvenida a lo que viene después de la tormenta. No más lágrimas, y si salen, que sean de alegría”, afirmó Chanell, de 23 años.

“Quisiera que con mi música muchos entendieran que todo lo que sueñes se puede cumplir, que todo pasa por algo, por más malo que sea y que por más que duela la situación, todo se supera”, reflexionó Chanell.

A su vez, exhortó a las personas a “que no se dejen pisotear de nadie, que crean en ellos mismos y que la vida es una y hay que aprovecharla”.

El primer sencillo de este álbum fue “Último Baile”, que a pocos días de su lanzamiento, ha recibido un gran respaldo por parte de sus seguidores, sobrepasando las 300.000 visualizaciones en YouTube y un gran número de descargas en plataformas digitales.

Chanell se dio a dar a conocer a través de las redes sociales, específicamente por medio del perfil de “Freestyle Mania” encabezado por el reconocido influencer del género urbano Benny Benni.

Al culminar sus estudios de escuela superior, decidió optar por la música como una carrera profesional.

Su estilo musical fue cogiendo forma con la influencia de Bad Bunny, quien lo apoyó al escuchar su canción “Inmoral” con un mensaje en Instagram.

Y desde 2020, bajo el sello discográfico La Familia, Chanell ha publicado varios temas como “Chanell con Chanel” y “Qué Importa”, además de participar en colaboraciones importantes como “La Mini”, con Lunay y Juliito.

Otras colaboraciones que valen resaltar son en el tema “Se Me Olvida”, con Yung Boi,; “Chinatown”, junto a Brray y Juanka, y “Bipolar RMX”, con Nio Garcia y Casper Mágico.