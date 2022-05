La ministra de cultura refutó lo dicho por el presidente de la Academia Dominicana de la Historia en el sentido de que le habían faltado el respeto a esa entidad, al anunciar que estarían en una supuesta actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro, invitación que nunca hizo la institución.

A través de una carta dirigida a José Chez Checo, presidente de la Academia, Milagros Germán, ministra de cultura se lamentó que hayan sido sorprendidos en su buena fe por personas ajenas a la la Dirección General de la Feria del Libro y del propio Ministerio de Cultura.

“Después de un cordial saludo, me permito referirme a la comunicación de fecha 28 de abril del 2022, que se divulga en redes sociales y fue reseñada en periódicos de circulación nacional. La misiva citada hace referencia a una invitación recibida por usted vía WhatsApp convocándole a una actividad en el marco de la XXIV Feria Internacional del Libro, supuestamente organizada por el Ministerio de Cultura y la Academia Dominicana de la Historia”,agregó Germán en la carta.

Una invitación que no hicieron.

“Tal como hemos conversado con usted en el curso del día de hoy, tengo a bien reiterarle que la invitación a la cual se refiere no es una comunicación oficial del Ministerio.

Lamento que la Academia fuera sorprendida en su buena fe, y que se creara este malestar en la prestigiosa institución que usted preside, lo que devino en una crítica injustificada, no constructiva, contra los esfuerzos desplegados por este ministerio para recuperar esta fiesta cultural que es la Feria Internacional del Libro. Aprovechamos esta situación para ratificar que este Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Ferias del Libro, solo utiliza medios y canales oficiales de comunicación, a los cuales le invitamos a acceder.

Confiada en que, tal como me expresó personalmente, haya quedado aclarado el malentendido, queda de usted”, sentenció la Ministra de Cultura.