La española pisará las piedras de Altos de Chavón en lo que será su primera gira por Europa, América Latina y Norteamérica.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana hora local en Rosalía.com y Uepatickets.com

La multi ganadora de premios Grammy y Grammy Latino, Rosalía, ha anunciado su primera gira mundial, MOTOMAMI WORLD TOUR, una serie de 46 conciertos en 15 países para este año 2022, pisando el 3 de septiembre las piedras de Altos de Chavón, República Dominicana, de la mano de Live Nation y Gamal Haché.

Las boletas para el espectáculo comenzarán a venderse el próximo viernes 22 de abril, a las 10 de la mañana, a través de Rosalia.com y UepaTickets.com, así lo anunciaron los promotores.

La gira inicia en julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor Arena el 18 de diciembre.

La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de ROSALÍA, MOTOMAMI, y, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los fans de todo el mundo. Después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos, y una amplia selección de medios de comunicación mundiales que ya lo han establecido como “uno de los álbumes más esperados de 2022”, MOTOMAMI ha proporcionado un álbum expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato de dualidad musical moderna y profundamente personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético. El lanzamiento del álbum el 18 de marzo fue recibido con una inmensa respuesta de la crítica de “Cinco Estrellas”; “Una obra maestra… Uno de los álbumes más ambiciosos de la década – independientemente del género… La música más emocionante y con más visión de futuro que probablemente escuchemos en todo el año”… representando lo nuevo y emocionante de la música pop”.

Como resultado, MOTOMAMI debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año. Junto con el lanzamiento, ROSALÍA también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las actuaciones en Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de su clase, que atrajo a tres millones de espectadores, al tiempo que se creó aún más expectación por la producción de su gira completa.

“MOTOMAMI muestra el excepcional rango de Rosalía… ¡Ha entrado en el siglo XXI como una Kawasaki [con] esa voz! Su prístino tono de soprano [y] el poder que ejerce tras ella. La épica y llamativa actuación en directo en TikTok fue tan innovadora como su álbum, estableciendo otro nuevo nivel de creatividad” – Pitchfork

ENTRADAS: Las entradas se pondrán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana, hora local, en rosalia.com

ROSALÍA – MOTOMAMI WORLD TOUR 2022 FECHAS:

Miércoles 06 de julio – Almería, España – Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio – Sevilla, España – Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 – Granada, España – Plaza de Toros

Jue Jul 14 – Málaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sábado 23 de julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun 1 agosto – Palma, España – Son Fusteret

Dom 14 agosto. – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto – Guadalajara, México – Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto – Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex

Lun 22 de agosto – Sao Paulo, Brasil – Tokio Marine Hall

Jue 25 de agosto. 25 – Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar

Dom 28 ago – Santiago, Chile – Movistar Arena

Mié, 31 de agosto – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre – La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Jueves 15 de septiembre – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre – Toronto, Canadá – Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre – Washington, D.C. – The Anthem

Miércoles 28 de septiembre – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre – San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

mar 4 de octubre – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Sábado 8 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre – Houston, Texas – 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre – Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre – Miami, FL – iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre – Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota

Domingo 27 de noviembre. – Lisboa, Portugal – Campo Pequeno

Jue Dic 1 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre – Berlín, Alemania – Velodrom

Miércoles 7 de diciembre – Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

Lun 12 de diciembre – Bruselas, Bélgica – Forest National

Jue 15 de diciembre – Londres, Reino Unido – The O2

18 de diciembre – París, Francia – Accor Arena

Acerca de Rosalía:

Rosalía es una ganadora de un Grammy y de ocho Grammy Latinos que ha “saltado rápidamente a la vanguardia del panorama pop mundial” gracias a sus innovadoras fusiones musicales y a su estilo distintivo. Ha roto repetidamente las barreras de los artistas femeninos y de lengua española, al tiempo que ha sido ampliamente aclamada como: “un genio complicado… que refleja la feminidad y la fuerza… un líder de la nueva generación… que hace del flamenco un fenómeno global… mientras se convierte en la estrella pop más excitante de la Tierra”. Con el lanzamiento en mayo de 2018 del innovador single de Rosalía “Malamente (Cap.1: Augurio)” – y la llegada en otoño de su álbum de referencia “El Mal Querer”, los fans de todo el mundo abrazaron rápidamente la fenomenal capacidad vocal de Rosalía engranada con su fusión, ahora plenamente realizada, de flamenco clásico y otros estilos musicales atemporales de España, con R&B, hip-hop, ritmos latinoamericanos contemporáneos y ritmos electrónicos. Junto con las fuertes influencias de Rosalía en las artes visuales industriales, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía, quedó claro para los críticos que: “El Mal Querer es una obra maestra moderna que rompe fronteras… que ha resonado como una onda expansiva… se desmarca de prácticamente todo lo demás en el panorama del pop mundial”.

Como resultado del impacto del álbum, y de los singles adicionales de 2019 que le siguieron, Rosalía obtuvo un premio GRAMMY, una actuación destacada en los GRAMMY, la histórica primera nominación al Grammy al Mejor Artista Nuevo para un artista de habla hispana, y ocho Grammys Latinos, incluyendo el de Álbum del Año. Otros elogios han sido 2 MTV VMA, múltiples portadas de revistas -incluyendo la portada especial de Cultura del Sunday New York Times Magazine-, apariciones muy elogiadas en los festivales de Coachella y Lollapalooza, el vídeo global de YouTube más visto de 2019 para una artista femenina, y selecciones de “Mejor Música de la Década” de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y más. Mientras Rosalía ha pasado la mayor parte del tiempo inmersa en el proceso creativo de escribir y grabar su esperado próximo álbum, también ha finalizado asociaciones de marca históricas con Nike y la campaña “Viva Glam” de MAC, lideró el campo de los ganadores del GRAMMY LATINO por segundo año consecutivo, se convirtió en la primera artista de música en español en adornar la PORTADA de VOGUE en los Estados Unidos (con la edición de enero de 2021 de “Vogue Values”, fotografiada por Annie Leibovitz), y se unió a Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd, Billie Eilish, Arca, Tokisha y más en pistas de colaboración de streaming masivo. Ahora comienza su próximo capítulo creativo con la música de MOTOMAMI.