Por: Dr. Amín Cruz

“Cada uno de nosotros tiene muchos límites personales, pero, cuando nos ponemos al servicio de los demás, nos multiplicamos, y muchas deficiencias desaparecen”. P. Aderico Dolzani

En la ciudad de New York hay centenas de organizaciones sin fines de lucro, que prestan un servicio a la ciudadanía, pero en la actualidad la “Brigada de Esperanza NY”, bajo la coordinación de la Jueza ecuatoriana Carmen Velásquez, sobresale haciendo la diferencia en el servicio a personas humildes vulnerables de bajo recursos.

La organización “Brigada de Esperanza NY” está haciendo una extraordinaria labor de servicio días tras días desde mismo surgimiento de la pandemia, Covid – 19 a la comunidad hispana, anglosajona y étnica en general en el condado de Queens y localidades aledaña de repartición de comidas y alimentos a todos los seres humanos necesitados.

La Sra. Carmen Velásquez, juez de la Corte Civil y primera mujer hispana en presidir la Corte Suprema del Estado de Nueva York se distingue por su honestidad, trabajo, responsabilidad, humildad, que desde el momento que llegó la pandemia, Covid-19 a la ciudad de New York, en vez de irse de la ciudad a un lugar fuera de peligro y seguro, se integró de lleno las 24 horas al trabajo y servicio con la comunidad, ayudando y desafiando el peligro de la pandemia.

Gracias a esa iniciativa de la Jueza Velásquez, esta organización “Brigada de Esperanza NY” socorrió a miles de seres humanos inmigrantes, trabajando los 365 días del año, por lo que este, Viernes Santo celebró la comida tradicional y típica del país del Ecuador la “Fanesca”, con el equipo de trabajo y algunas personalidades que fueron invitadas especiales. La “Brigada de Esperanza NY” todos los sábados bajo frío, nieves, lluvias o calor realizan una comida a todos los envejecientes y personas humildes de bajo recursos.

La jueza Velásquez en el momento de la bendición de los alimentos le dio gracias a Dios por la vida, igual pidió por todos aquellos seres humanos vulnerables, niños, envejecientes, enfermos, discapacitados, por todo el equipo de trabajo y los menciono por su nombre, junto a los invitados, además de pedir por la paz del mundo, finalizó invocando la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús con un llamando a todos a darse un abrazo de paz, amor y de confraternidad familiar.

Todos disfrutamos de la comida tradicional “fanesca”, plato especial del día de Viernes Santo que es como una sopa a base de todos los granos tiernos y bacalao seco que se prepara en Ecuador en esta fecha y se disfrutó entre los presentes, además de su coordinadora la jueza Carmen Velásquez, estaban Fabian Cabrera, (Conde), Clara Webb, invitado especial Dra. Grace Bonilla, Freman & Sam Sam, Tzu-Chi, Foundation, Dr. A. Cruz.

También Nancy Tituaña, Fernando Arcos, Laura Ziojas, Emilio Guayasamín, Amparo Gómez, David Aguilera, Raúl Domínguez, Silvia Padilla, Rosario Cabrera, Dra. Pancha Muenala, Dr. Marcos Salto, Sophya Salto, Juan Carlos Parra, Milthon Rojas, Dr. Marcelo Villagran, Kymberly Paredes entre otros.

Este trabajo se ha venido realizando con temperaturas por debajo del punto de congelamiento, (antes, durante y después del frio) con decenas de voluntarios que preparan desde madrugada las fondas y cajas de repartición para los vecinos más afectados por la pandemia Covid-19, sobre todos los trabajadores inmigrantes más vulnerables.

En la actualidad siguen las entregas a las personas de bajos recursos, todos los sábados se le prepara comidas cocida y se le entrega la porción de la semana en la oficina que está localizada en Corona y Jackson Heights, donde precisamente tiene la sede la Brigada de Esperanza NY, 89-07 Astoria Blvd y si quiere ser voluntario puede llamar al Conde Cabrera, al Tel: 718-530-8638.

“Cuando amamos al hermano con amor verdadero…, le amamos con un amor que viene de Dios… Y el que no ama al hermano, no está en el amor…, y el que no está en el amor no está en Dios porque Dios es amor… “San Agustín de Hipona

Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de prensa, Padre y embajador de la Prensa Hispanoamericana y Latinoamericana, residente en New York.