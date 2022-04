Teherán,- Las conversaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015 se encuentran en el limbo un mes después de que se suspendiesen las negociaciones en Viena y ante las aparentemente irreconciliables posturas de Irán y Estados Unidos.

Con las conversaciones en Viena suspendidas desde hace un mes, Teherán advirtió este lunes que es posible que no se renueve el acuerdo que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones.

“Realmente no sabemos si vamos a llegar o no a un acuerdo”, dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade.

El diplomático culpó una vez más del “impasse” a Estados Unidos.

“Estados Unidos todavía no ha mostrado la voluntad necesaria”, indicó el portavoz.

El diplomático dijo que “queda más de una cuestión” por resolver entre Irán y Estados Unidos para llegar al acuerdo, pero no explicó cuáles.

“La ventana de oportunidad (para cerrar el acuerdo) no estará abierta para siempre”, advirtió.

A pesar de ello, Jatibzade subrayó que Teherán “está dispuesto a cerrar un buen acuerdo”.

CONVERSACIONES SUSPENDIDAS

Las negociaciones en Viena de Irán con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de Estados Unidos, para restaurar el pacto nuclear se encuentran suspendidas desde el pasado 11 de marzo.

Tras casi un año de conversaciones, todo parecía indicar que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, pero primero llegaron las demandas rusas y ahora parece que hay diferencias irreconciliables entre Teherán y Washington.

Tras la paralización de las conversaciones, Jatibzade explicó que Teherán y Washington han intercambiado mensajes a través de la Unión Europea, coordinadora de las negociaciones, ante la negativa de los iraníes de sentarse con los estadounidenses.

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, reiteró ayer mismo la postura iraní.

“Los representantes estadounidenses hablan de la necesidad de mantener conversaciones directas, pero no tenemos interés en ello”, dijo el ministro.

La petición de conversaciones directas es una de las nuevas demandas que, según el ministro, Estados Unidos, ha realizado en las últimas semanas.

“Aunque casi todo el texto está acordado, Estados Unidos ha hecho sugerencias que contradicen parte del texto”, dijo ayer el jefe de la diplomacia iraní.

Así, Abdolahian pidió a Estados Unidos “uno o dos gestos de buena voluntad” para cerrar un acuerdo, aunque no especificó cuáles.

A esta petición, se suma la insistencia del Gobierno iraní del levantamiento de las sanciones contra la Guardia Revolucionaria, un cuerpo militar de élite del país persa, sancionado desde 2019.

Teherán ha subrayado que la cuestión de la Guardia Revolucionaria es una de “sus líneas rojas”.

GARANTÍAS LEGALES

A todo ello se suma la petición de ayer de 250 de los 290 miembros del Parlamento iraní de que Estados Unidos ofrezca garantías legales de que no abandonará un nuevo acuerdo, como ocurrió en 2018.

“Estados Unidos debe establecer garantías legales, aprobadas por su Congreso, de que no abandonará el pacto más tarde”, pidieron los parlamentarios en una carta enviada al presidente iraní, Ebrahim Raisí.

En el texto se subraya que “las promesas verbales, incluidas las del presidente de Estados Unidos, no pueden considerarse como garantías”.

El pacto nuclear de 2015 limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), lo abandonó y volvió a imponer sanciones a Irán.

Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio, algo que ha continuado haciendo hasta ahora.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguró a principios de marzo que Irán dispone ya de 33,2 kilos, casi el doble de hace tres meses, de uranio enriquecido al 60 %, una pureza cercana a la necesaria para ser empleada en una arma atómica y muy por encima de lo acordado en 2015.

Jaime León