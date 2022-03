Miami, FL,-La talentosa cantante Megan Mullin lanza su segundo sencillo titulado “Darkside of the Moon” (Lado oscuro de la luna) disponible en todas las plataformas musicales bajo la distribución de The Orchard y PC Records, empresa presidida por el veterano Hamilton Caucayo. “Darkside of the Moon” tiene un doble significado con su voz suave y sensual, un ritmo oscuro, futurista, con guitarra eléctrica y la letra de Megan. Describe una conexión cósmica oscura y retorcida, o una aceptación de la oscuridad y la luz dentro de uno mismo, inspirado en las propias experiencias de Megan con la ansiedad, sentirse incomprendida, problemas de confianza y depresión. Se retrata a sí misma como la luna, misteriosa y algo que nadie realmente “ve”. En este caso, solo la persona adecuada puede comprender y sumergirse sin miedo en lo desconocido con confianza. Con inspiración del álbum “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, Megan comparte el mismo concepto de ilusiones, oscuridad, locura y aceptación. Luego de varios años estando en el foco de las principales producciones musicales de los artistas del momento como modelo y bailarina, Megan sigue apostando en su carrera como cantante del que ya dio a conocer su primer sencillo titulado “AYL”. Megan ha sido influenciada musicalmente por grandes artistas como Michael Jackson, Mariah Carey, Beyonce, Britney Spears, Rihanna, Aaliyah, Shakira y JLO, de quienes ha aprendido que el talento y perseverancia forman parte del éxito.