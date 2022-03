Madrid.- Los venerados Def Leppard han anunciado que el próximo 27 de mayo publicarán un nuevo disco de estudio titulado “Diamond Star Halos”, el primero en 7 años, del que se puede disfrutar en plataformas digitales el primer anticipo, la canción “Kick”.

Universal Music ha avanzado este información y que el nuevo álbum de quienes fueran banda de cabecera del “heavy metal” británico contará con la participación especial en dos de los 15 temas de la cantante y violinista Alison Krauss, que es -después de Beyoncé- la mujer con más Grammys en su haber, 27 en total.

Tras “Def Leppard” (2015), “Diamond Star Halos” será el duodécimo álbum de este grupo formado por Joe Elliott (voz), Rick Savage (bajo), Rick Allen (batería), Phil Collen (guitarra) y Vivian Campbell (guitarra) y se editará en varios formatos, incluyendo el digital, así como una edición física de lujo y un vinilo de doble LP.

Según indica la nota de prensa, fue grabado simultáneamente por sus miembros repartidos en tres países diferentes (Elliott en Irlanda, Savage en Inglaterra y los restantes en Estados Unidos), sin un calendario ni presión, en busca de “una mezcla de espíritu clásico y potencia” y con guiños a sus primeras influencias colectivas, como David Bowie y T. Rex.

Junto con el anuncio del lanzamiento, Def Leppard ha desvelado también que habrá una gira mundial por estadios de 36 ciudades de EE.UU. y Canadá en los que estarán acompañados por Mötley Crue y en los que se les unirán como invitados especiales Poison y Joan Jett.

Desde la fundación del grupo en 1977 en Sheffield (Reino Unido), el grupo destacó por su “hard rock” melódico y son considerados junto con otros veteranos como Iron Maiden como impulsores de la llamada “nueva ola” del “heavy metal” británico.

Con más de 100 millones de copias vendidas, once discos de estudio jalonan su discografía, desde “On Through The Night” (1980) hasta el citado “Def Leppard” (2015), con mención especial a trabajos como “Pyromania” (1983) y “Hysteria” (1987), el cual incluía su mayor éxito popular hasta la fecha, el tema “Pour Some Sugar On Me”.