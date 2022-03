Santo Domingo, (EFE).- Los abogados del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez afirmaron hoy que existe una supuesta trama del Ministerio Público para dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente “al no existir pruebas en su contra” con el objetivo de prolongar su “prisión ilegal”.

“Luego de engañar al país informando que tenían un expediente blindado resulta que no tienen una sola prueba contra el exprocurador, y por tanto, solicitan cuatro meses adicionales solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la prisión preventiva y conlleva la libertad del investigado”, dijeron los abogados de Rodríguez en un documento.

De acuerdo al consejo de defensa del exfuncionario, el Ministerio Público manifiesta “odio” contra este.

“Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el exprocurador. La destitución de Yeni Berenice y su rechazo a participar en el Consejo Superior del Ministerio Público para la selección de los fiscales y procuradores es una muestra suficiente de su falta de objetividad en el proceso”, afirmaron los letrados.

El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos rechazó ayer la solicitud de recusación de cinco fiscales y de inhabilitación de otros 20 interpuesta por la defensa de Rodríguez.

Espiñeira Ceballos consideró que la solicitud de inhabilitación carece de fundamentos jurídicos.

La defensa de Rodríguez pidió apartar a los fiscales por considerar que existen incompatibilidades, ya que varios de ellos fueron trabajadores del Ministerio Público en la época de los hechos investigados en el caso Medusa, entre 2016 y 2020.

En el documento difundido hoy, el consejo de defensa de Rodríguez consideró que la opinión pública debe estar informada y atenta del proceso, pues han solicitado de nuevo que la audiencia fijada para mañana sea pública y a puertas abiertas para que todo lo que acontezca en la sala sea conocido.EFE

rsl

Me gusta esto: Me gusta Cargando...