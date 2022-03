Redacción Deportes,- El beisbolista David ‘Big Papi’ Ortiz rechazó este miércoles la implementación de un sorteo internacional para la firma de jugadores, una de las propuestas que están sobre la mesa de negociación entre los dueños de equipos de la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores.

“Ustedes saben que si permitimos que hagan el ‘draft’ en República Dominicana hasta los hijos de los hijos de los hijos de ustedes y de nosotros van a estar afectados por eso”, expresó Ortiz, elegido al Salón de la Fama del béisbol estadounidense, en una entrevista a la cadena de noticias deportivas estadounidense ESPN.

“Tenemos que empezar esa campaña fuerte de no al draft. Llévense de mi, ya yo no juego pelota, pero sé lo que les estoy diciendo. En esta nación (República Dominicana), de una manera u otra más de un 40 % de la población come del béisbol, por no decirles otro número”, expresó Ortiz para señalar el impacto negativo, que a su entender, causaría la implementación de un sorteo internacional de jugadores.

El llamado de Ortiz se une al del también dominicano Fernando Tatis Jr., quien indicó al diario El Caribe, de su país, que un sorteo de este tipo “acabará” el béisbol en la República Dominicana y en la región.

“El draft (internacional) va a matar el béisbol en la República Dominicana. Va a matar lo que es el béisbol en el Caribe. Nos va a afectar muchísimo, porque habrá muchos jóvenes que antes les daban la oportunidad de lograr un bono y con el draft no será igual”, explicó la estrella de los Padres de San Diego.

La oposición de Ortiz y Tatis Jr. se fundamenta en el proceso ocurrido en Puerto Rico, que pasó de ser una gran cantera de jugadores de Grandes Ligas, a solo presentar 21 peloteros al inicio de la campaña pasada, luego de que se implementara el draft en esa isla en 1990.

En cambio, el año pasado los equipos de la MLB contaban con 256 peloteros dominicanos o de ascendencia dominicana entre los jugadores protegidos en sus plantillas para el día inaugural de la temporada.

En su propuesta, la MLB plantea la implementación de un sorteo internacional como parte del intercambio propuesto para aceptar medidas del sindicato de jugadores como la eliminación de ofertas calificadas para agentes libres.

Ortiz es una de las figuras más influyentes del béisbol en la actualidad, a pesar de que se retiró como beisbolista en activo en 2016. En julio próximo se celebrará la ceremonia que lo exaltará al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

