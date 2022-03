Esta saga tan esperada muestra el lado más oscuro e íntimo del personaje. El largometraje está en todos las salas de Caribbean Cinemas. Por María Mercedes Con un hilo conductor que engancha de principio a fin, en la pantalla grande de República Dominicana ya tenemos uno de los filmes más esperados de este 2022. Por supuesto, nos referimos a la nueva serie ‘The Batman’, uno de los superhéroes más conocido y preferidos desde su aparición en 1943. Para darle la bienvenida a esta nueva versión del defensor de Ciudad Gótica a en nuestro país, el grupo Caribbean Cinemas realizó un estreno exclusivo en Caribbean Cinemas de Downtown Center al que asistieron críticos de cine, amigos de la prensa, fanáticos de los cómics e influencers. El reparto del filme que tiene una duración de 2 horas 56 minutos está integrado por actores de primer nivel reconocidos mundialmente. En esta enérgica trama, Robert Pattison le da vida a Batman, el millonario de alta sociedad Bruce Wayne. Junto a él, está el actor Colin Farrel, quien da vida al impopular Oswal Cabbepot, mejor conocido como Pingüino. La actriz estadounidense Zoë Kravitz es Selina Kyle alias ‘Catwoman’; Paul Dano, John Turturro, Jeffrey Wright y Andy Serkis, quien interpreta al eterno mayordomo Alferd Pennyworth. Un poco de la trama Según la sinopsis oficial de la película, ‘The Batman’ nos muestra una historia diferente a las demás, inspirada en el cómic escrito por Jeph Loeb y Tim Sale es dirigida por Matt Reeves, quien en compañía de Peter Craig, Mattson Tomlim componen este guion junto a Warner Bros. A grandes rasgos, la trama tiene como enemigo principal de Batman a The Riddler (o El Acertijo), que además de ser el villano, tiene una participación importante en la propia construcción de la esencia interpretativa del personaje principal. Con solo unos pocos aliados de confianza -Alfred Pennyworth y el teniente James Gordon -entre la corrupta red de funcionarios y personajes de alto nivel de la ciudad-, el solitario justiciero se establece como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a investigar en los bajos fondos donde se encuentra con Catwoman, Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton, personajes que tienen su momento de protagonismo en esta saga. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hacen evidentes la los planes del malvado, Batman tiene la ardua misión de forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado “Gotham City”.

Retraso en su estreno

Esta versión ‘The Batman’ se retrasó dos veces desde la fecha de estreno inicial de junio de 2021 debido a la pandemia generada por la Covid-19. Ha recibido críticas positivas de los críticos, con elogios por las actuaciones, el estilo visual, la dirección, guion, las secuencias de acción y la partitura musical.

Matt Reeves admitió que la cinta tiene cierta conexión con Kurt Cobain y la banda Nirvana, pues comentó que cuando empezó a escribir el guion puso la canción ‘Something In The Way’, de Nirvana. Esta misma pieza fue parte, de manera instrumental, del primer tráiler de la película.

¿Quiénes han sido Batman?

Anteriormente, el personaje de Batman había sido interpretado por Adam West ‘Batman: La Película’; Michael Keaton ‘Batman y Batman Regresa’; Val Kilmer ‘Batman Forever’; George Clooney ‘Batman y Robin’; Christian Bale: ‘trilogía The Dark Knight’; y Ben Affleck ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice y Justice League’.

