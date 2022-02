Redacción Deportes EEUU,- El octavo día consecutivo de negociaciones entre el Sindicato de Jugadores y MLB no termina y ya el diestro de los Yankees de New York, Jameson Taillon, ha mostrado un panorama de cómo anda la situación en ese entorno al señalar que los dueños de equipos no quieren jugar y que los peloteros están acostumbrados a ser amenazados por los propietarios de las franquicias de Grandes Ligas.

“Ellos no quieren jugar”, escribió Taillón a través de un mensaje colgado en su cuenta de la red social Twitter, “es triste que estos sean los muchachos que impulsan la dirección y el futuro de nuestro increíble deporte” expresa el serpentinero, miembro del gremio de jugadores.

Taillon además señaló que “los jugadores están acostumbrados a sus amenazas”, en clara alusión al límite del día de hoy, establecido por los propietarios para lograr un acuerdo entre ambas partes, sin la necesidad de cancelar partidos de la temporada regular, los cuales han señalado, descontarán de los salarios de los peloteros.

El lanzador especificó que las acciones de los dueños solo están encaminadas a proteger sus intereses, por los cuales siempre obtienen beneficios.

“Las acciones de los propietarios han dejado en claro todo el tiempo que tienen un conjunto de juegos en los que aún obtienen ganancias/obtienen dinero de TV..”, explicó el derecho del conjunto con sede en New York.

El paro laboral inició el pasado 2 de diciembre y se ha mantenido desde entonces, debido principalmente a las diferencias existentes entre ambas partes, por los beneficios y garantías económicas que defienden.

Dueños y jugadores aún están reunidos en Orlando, Florida y al final del día se sabrá si habrá Grandes Ligas para el 31 de marzo, fecha prevista para el inicio formal de la temporada 2022. EFE

hr/mmg