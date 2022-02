La periodista y productora de televisión Nuria Piera confirmó hoy el fallecimiento de su única hermana, Sonia Piera, quien la acompañó toda su vida en los proyectos que ha emprendido en los medios de comunicación.

Nuria Piera, que produce su programa de televisión «Nuria», los sábados por Color Visión confirmó el deceso de su Sonia, quien durante varios años batalló con un cáncer.

Piera compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que destacó las cualidades humanas de su hoy difunta hermana.

«Mi hermana, amiga, muchas veces mamá y otras papá, y algunas mi hija, socia para lo bueno, complice para rechazar lo inapropiado, solidaria hasta la inconsciencia, mal “habla” con gracia, protectora de todos con ínfulas de mamá gallina, atrevida pero con mucha prudencia, alma de las fiestas y miss simpatía en todas las reuniones, directa y sincera sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser… Eso y más era ella y seguirá siendo hasta mas allá de confines de la vida con la muerte incluida.

Hace un año y tres meses un diagnóstico cambió nuestras vidas y recuperar tu salud fue la meta. Un camino tortuoso y a veces sin salida, como fue tu caso. Entre los temores se fortalecía en ti, lo que ya sabias, era tu destino. Tenias una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, nieto y sobrina te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir, sin mas sufrimiento para nadie, y así fue como Dios te evitó un calvario.

Dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas.

No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estas haciendo ahora, dejándonos solos…

8-2-22 hora 7:20 am. EPD»