Nueva York,- La Liga de Broadway, la organización que agrupa a más de 40 de sus teatros, anunció este lunes que el carácter obligatorio de la vacuna para poder asistir a cualquiera de sus espectáculos se aplicará también a niños de entre 5 y 11 años a partir del próximo 29 de enero.

Y como ya hicieron con el resto de los adultos y adolescentes, los teatros de Broadway exigirán que hayan pasado al menos 14 días desde la segunda dosis de la vacuna para acudir a los espectáculos

La organización también ha anunciado que las actuales medidas impuestas por el coronavirus, que además de vacunas obligatorias impone el uso de mascarillas en todo momento, se extenderá de momento hasta el próximo 30 de abril.

«Estamos orgullosos de seguir marcando los mejores estándares en el protocolo de coronavirus en todos nuestros teatros de Broadway de Nueva York», dijo en un comunicado la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin.

Los niños menores de 5 años pueden seguir acudiendo a los espectáculos con una PCR negativa de coronavirus efectuada hasta 72 horas antes del show, o una prueba de antígenos seis horas antes.

Los niños de entre 5 y 11 años comenzaron a ser vacunados en EE.UU. a principios del pasado mes de noviembre.

La actual oleada de contagios de coronavirus ha provocado al cierre prematuro de obras como «Ain’t Too Proud», «Thoughts of a Colored Man», «Jagged Little Pill» o «The Waitress», así como suspensiones temporales de «The Music Man», protagonizado por Hugh Jackman, «Mrs. Doubtfire», «Hamilton» y «El Rey León».

Pese a cifras altísimas de contagios en Nueva York desde la aparición del ómicron -con picos de hasta 80.000 casos en un día, la pasada semana-, las autoridades de la ciudad se niegan a cerrar escuelas, comercios o lugares de ocio, optando en su lugar por animar a toda la población a inocularse la tercera dosis y a multiplicar los puntos ambulantes de test para la covid-19.