Antes de presentar nuestros vaticinios de los Premios Soberano de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana que son montados este martes 15 de junio, establecer que lastimeramente no podrán estar en competencia las periodistas Nuria Piera y Alicia Ortega, entre otras que se dedican a periodismo de investigación, debido a que en enero de 2018, la directiva de ACROARTE decidió “poner en receso categorías tradicionales”, sustituida por categorías más modernas y digitales. Es hora de que la nueva directiva Acroartista, revise esa medida y deje de mutilar por ante los Soberano, el periodismo de mayor responsabilidad, de mayor demanda para su producción y de mayor compromiso social, el cual es – además – responsable de grandes cambios socio-políticos en la estructuración del poder político.

No obstante, los Premios Soberanos van y están encaminados claramente a establecer record de teleaudiencia, al tener una población recluida a sus casas por el toque de queda, por lo cual es mayor la responsabilidad de la producción del espectáculo, desarrollado por Rene Brea, pero por mas ágil, hermoso y emotivo que resulte el ceremonial televisivo, si el veredicto no es justo, de nada habría valido, por lo que la esperanza es que el listado de ganadores contribuya acreditar y hacer crecer el máximo galardón del arte popular dominicano.

Cuando faltan horas para el montaje de los Premios, crecen las presiones tanto sobre el equipo de producción contratado por Caribbean Cinemas y que tiene como responsable principal a René Brea, pese a lo cual este se mantiene sereno y con la esperanza de que lograra su objetivo.

La directiva de Alexis Beltré, ha tenido que enfrentar la engorrosa labor de que reducir el número de invitados presenciales a la gala, debido las limitaciones del espacio, incluyendo a artistas mujeres que ya habían mandado a confeccionar trajes para la ocasión, ninguna de las cuales ha protestado por el hecho para no provocar ruidos al ceremonial del martes próximo.

No hay boletas

El espacio inicial que era el Teatro Nacional fue cambiado por razones de logística al teatro La Fiesta de Hotel Jaragua, lo que reduce a menos de 200 las personas que físicamente puede ser aceptada en el aforo. Quienes asistan deberán someterse a un estricto protocolo de bio-seguridad que probablemente incluya hacerse pruebas PCR, mantener la distancia social, tener mascarillas y estar regidos a controles de temperatura. Los periodistas acreditados a cubrir, en realidad serán sometidos a una cobertura en salas virtuales en el hotel de referencia.

La producción, a cargo por primera vez de Caribbean Cinemas, que ha aportado una filosofía de trabajo, en quien han confiado la Cervecería Nacional Dominicana y los co-patrocinadores: Altice, La Sirena y Banreservas. La cobertura periodista acreditada trabajará en salas de prensa virtuales en el hotel.

Los vaticinios

Es lamentable la ausencia en nominaciones de Teatro Guloya y su montaje Pinocho, de octubre de 2019, a nuestro modo de ver uno de los proyectos escénicos más importantes de los últimos anos y en el área popular, del merenguero Alá Jazá. Aun cuando somos jurados, no entendimos.

RENGLÓN CLÁSICO (2019)

CANTANTE LÍRICO: Nathalie Peña Comas luce claramente favorita.

BAILARÍN CLÁSICO: Alexander Duval quien mostró un despliegue de talento difícilmente superable.

COREÓGRAFO: Pablo Pérez y sus lavanderas pueden ganar con cierta holgura.

OBRA TEATRAL: Habría que decidir entre el concierto de actuación de La Magdalena con una Carlota Carretero realmente insuperable, bajo la dirección de Guillermo Cordero y el sentido sabor teatral de El vestidor, con Mario Lebrón en la dirección con la producción de Exmin Carvajal.

PRODUCCIÓN ESCÉNICA: La Traviata por su despliegue de recursos escénicos, su estímulo en firme para hacer accesible un espectáculo de notable buen gusto.

DIRECTOR TEATRAL: Waddys Jáquez logró entusiasmarnos con El reencuentro.

ACTOR TEATRAL: Fausto Rojas (La pasión cantada de Jacobito de Lara), y Giovanny Cruz con. El vestidor.

ACTRIZ TEATRAL: María Castillo en (El reencuentro) como maestra plena de la escena que dejó la piel en el escenario con esta interpretación.

TEATRO MUSICAL: Sin dudar, La llamada, adaptación certera del musical y la película.

ARTISTA DESTACADA EN EL EXTRANJERO: Aisha Syed con una labor de 2019 que supera sus jornadas de otros años en los que cargó con la estatuilla. Algunas veces ha sido premiada para estimularla, sobre todo al principio. Pero ahora simplemente se lo ha ganado.

OBRA TEATRAL: Cambumbo, producción de Raúl Méndez y Lulú Ceballos con un monólogo que ubicó en alto a Franklin Soto, con la dirección de Ramón Santana, logrando estremecer de emociones del Bar del Teatro Nacional Juan Lockward.

CINE 2019

COMEDIA: Los leones (Gregory Quinn, Michael Carrady, Zumaya Cordero), de alto impacto en taquilla y que profundizo un método de mercadeo en diversas dimensiones que produjo sus efectos.

DRAMA: La isla rota por su guión, sus actuaciones, música premiada internacionalmente y la fuerza y valor con que acomete el tema central.

DIRECTOR DE CINE: José María Cabral (El proyeccionista) como justo y equilibrado reconocimiento a un joven director que ha hecho crecer nuestro cine.

ACTOR DE CINE; Josué Guerrero (En tu piel) por su orgánica entrega a un drama erótico que sembró un precedente en el cine.

ACTRIZ DE CINE: Sin dudar, Eva Arias por su valor y entrega en el proyecto En tu piel. Ella lastimeramente es una de las actrices que, tras ser invitada, fue desconvocada por razones de espacio.

CINE 2020

DRAMA: Malpaso de Héctor Manuel Valdez, por el impecable trabajo de conjunto: Un guión escrito con creatividad y sentido, notables actuaciones, dirección de fotografía y de arte, constituyéndose en uno de los pasos más firmes para la construcción de la marca fílmica dominicana.

DIRECTORA DE CINE: Leticia Tonos (Mis 500 locos) por la fidelidad a la obra original y la iniciativa llevada a buen puerto de apoyarse en nuestra literatura para hacer buen cine.

ACTOR DE CINE: Amauris Pérez (Papi) un actor de formación académica que se ha diversificado y que logra en esta adaptación literaria caribeña, su mejor desempeño.

ACTRIZ DE CINE: Olga Bucarelli (Papi) en cuyo emotivo y fuerte desempeño demuestra que no existen papeles pequeños.

ÁREA COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO: Show del mediodía, sin competencia alguna, por haber profundizado su incidencia en la teleaudiencia al dar con una fórmula que supo vincular actualidad noticiosa, impulsar soluciones a problemas sociales, ser faro de orientación respaldando organizaciones y personas, por su reforzamiento de valores ciudadanos y la promoción de valores humanos y nuevos talentos artísticos infantiles.

PROGRAMA INFANTIL: La casita de Payamin.

PROGRAMA DE HUMOR: -El Show de Raymond y Miguel. Ambos muestran que siguen siendo los Reyes del Humor con consistencia en su despliegue e impacto. Excelentes en el repentismo, sentido del chiste coloquial y visual, los trabalenguas y las caracterizaciones, pese a que siguen marcados por clichés.

ANIMADOR: Julio Clemente, representante de una generación de puje, actualizado y con sensibilidad. Facilitador de procesos humanitarios.

PRESENTADOR DE TELEVISIÓN: Iván Ruiz, en tanto ancla y creativo de un espacio televisivo al que ha impreso un perfil nuevo adaptado a estos tiempos. Sería impecable evitar videos muy ilustrativos o francamente sensacionalistas.

PROGRAMA SEMANAL DE ENTRETENIMIENTO Más Roberto.

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES:-Es temprano todavía, Jochy Santos ha sabido reinventarse con creatividad total, pese a los saltos de canal a canal y de horario a horario…aun cuando no le tome el teléfono a los verdaderos amigos.

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO: Ustedes y Nosotros.

PROGRAMA DE TEMPORADA: Dominicana’s got talent, un reto respecto del cual el país salió airoso al demostrar que en materia de talento, no hay naciones pequeñas y que el arte iguala en dimensiones a países distintos socioeconómicamente, como ninguna otra esfera puede hacerlo. Por hacernos llorar de emoción por tanta nobleza e inflamar el pecho de orgullo ante el potencial artístico nacional recién descubierto.

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO: Tony Dandrades por su destacado papel durante años y el gran desagravio que merece

COMEDIANTE Juan Carlos Pichardo Jr. Talentoso comediante que tiene condiciones propias y que ha sabido destacarse en cualquier escala.

LOCUTOR: Johanna Valenzuela

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO: Énfasis por explotar con lucidez y agudeza el género entrevista televisiva y atreverse a ser fresco sin faltar respeto.

VIDEOCLIP: Kitipún, Con Juan Luis Guerra, dirigido por Tabaré Blanchard.

COMUNICACIÓN 2020

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO: Esta noche Mariasela, por ser un espacio comprometido y orientado y realizado con buen gusto y una gestión responsable de la opinión que se hizo un referente, todo en base a talento femenino.

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES: Pamela todo un show.

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO Sergio Carlo por su creatividad y compromiso con los valores de la democracia y el respeto a los bienes públicos y realizar esa misión con humor, sarcasmo e ironía, es todo un milagro sobre todo navegando contra marea.

COMEDIANTE: Gerald Ogando

LOCUTORA: Diana Filpo

VIDEOCLIP: Llórame, Techy Fatule, director: Fernando Rivas.

YOUTUBER DEL AÑO: Sergio Carlos en primer lugar y como segunda opción Carlos Durán,

PROGRAMA DIGITAL DEL AÑO: Zoombando de Manolo Ozuna, un actor que sabe comunicarse a nivel popular y que podría estar en mucho mejor nivel si evitara alusiones muy personales en sus entrevistas.

RENGLÓN POPULAR 2019

ORQUESTA DEL AÑO: Héctor Acosta ¿Hace falta argumentar por qué?

CONJUNTO TÍPICO: Yovanny Polanco.

ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA: Janina Rosado, de Juan Luis Guerra.

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS: Pavel Núñez, por una labor musical que comparte salones con la poesía y la ternura en el mejor de sus refugios.

BACHATA DEL AÑO: Antes del lunes, interpretada por Héctor Acosta, Compositor: Deivy Simé.

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO: Romeo Santos.

MERENGUE DEL AÑO: -Bailando contigo con Manny Cruz. Compuesto por Manny Cruz.

SALSERO DEL AÑO: Yiyo Sarante.

BACHATERO DEL AÑO: Anthony Santos.

ÁLBUM DEL AÑO: Literal. Juan Luis Guerra. Un ganador obvio y sin comparaciones.

ARTISTA URBANO: Desierto, por las razones expuestas en detalle más adelante.

CANTANTE SOLISTA Covi Quintana. Esta cantautora con una sencillez compositiva de enorme fuerza y una voz que llama a la complicidad nos reverdeció el orgullo de la dominicanidad.

CONCIERTO DEL AÑO: Toque sinfónico Toque Profundo Productor: Sol López.

ESPECTÁCULO DEL AÑO: La tría, con Milly Quezada, Maridalia Hernández y Fefita “La grande”.

COLABORACIÓN DEL AÑO: Sola, Miriam cruz ft. La Insuperable, Comp.: Ambiorix Padilla.

MÚSICA ALTERNATIVA: Xiomara Fortuna, una luchadora de la música de realidad que tiene una de las trayectorias más extensas.

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA: Isabel Valdez, pastora, cantautora y con una incidencia sorprendente. Con su éxito Creer en ti, con el cantante cristiano Samuel Hernández, logra 3 millones .794 mil .686 visualizaciones, poco menos que lo los 9 millones 9.922.823 visualizaciones que obtuvo con la balada pop Por ti Peleo yo en 2017,

RENGLÓN POPULAR 2020

ORQUESTADOR Y/O ARREGLISTA: Antonio González.

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS: Pavel Núñez, por su calidad como pensador de la belleza y la oportunidad del amor.

BACHATA DEL AÑO: Decidí, Frank Reyes, Comp.: Daniel Monción

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO: No ganador por no conocer suficientemente el área.

MERENGUE DEL AÑO: Santo Domingo, de Manny Cruz, compuesto por Manny Cruz, una figura que ha consolidado un carisma y liderazgo fuerte y penetrante.

ÁLBUM DEL AÑO: Mandinga Times, Rita Indiana, un talento comositivo e interpretativo de clase aparte.

ARTISTA URBANO. Debe quedar desierto. Durante muchos años se mantuvo fuera de la premiación a determinados cantantes populares porque no producían música con una letra digna. Las polémicas al interior de Acroarte, han sido profusas y continuas a lo largo de años, siendo la más reciente en 2014, cuando la vulgaridad no era tan escandalosa como ahora. Con la producción lírica de los urbanos. ¿Nadie se quiere dar por enterado? En este renglón se impone una postura de psicoeducación respecto de estos artistas que hacen un arte musical, que además de no ser música, bien pudiera ser mejor al menos en cuanto a su lírica (letras). Ninguno de los cinco debe ganar un Soberano. Debe declararse desierto hasta que puedan hacer letras dignas y para demostrarlo, me permito presentarles a cada uno con una muestra de las letras que han escrito, seleccionadas al azar entre su producción:

El Alfa

(De la mamá de la mamá

De la mamá de la mamá

(la mamá de la mamá ¡wuh!)

Mamaíta’ que ‘tá ‘tán rica

Sin pega’ lo’ diente’ como abuelita

Mamaíta’ quе ‘tá ‘tán rica.)

Don Miguelo

Casi siempre me llama

A las tres de la mañana

Dice que soy su pana

Que le quita la gana

Lo que pasa es que yo

Yo nunca la dejo a media

Tu entiende el drama (oye)

-Chimbala

‘Tamo en alta

(Bebiendo hasta romo de lo’ malo’)

‘Tamo chuky

(Chimbala, este e’ el verdadero metanol)

Si hay un—Si hay un teteo en alta, la’ mujere’ a cuarta

Dime lo que falta

Si hay un teteo en alta, la’ mujere’ a cuarta

Dime lo que falta.

-Rochy RD

Se siente el calentón cuando yo llego (“la máxima”)

Saben que en to’ lo’ bloque’ yo me muevo (“la máxima”)

Lo’ grety’ reportan cuando yo llego

La máxima, máxima, máxima, máxima; el UHU

Llegó la máxima

Máxima, máxima, máxima

Máxima, máxima, máxima

Yo soy la máxima

Máxima, máxima, máxima, máxima,

Máxima, máxima, máxima, máxima

Máxima, máxima, máxima, máxima, máxima

Máxima, máxima, máxima,…

-Secreto

Hablan mie*** a mi (sic) espalda

pero si me ven en la calle, se quedan cayados (sic)

yo no pierdo mi tiempo con nadie

menos con mujeres, menos que no son de nada´

CONCIERTO VIRTUAL: El Torito Mundial, de Héctor Acosta.

COLABORACIÓN DEL AÑO: Nuestro Amor: Romeo ft. Alex Bueno.

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA: Alfareros, por su persistencia en la canción de fe, siendo la principal orquesta católica y el tema Me Rindo (Junior Cabrera) presentado con un video basado en belleza de extraordinaria sencillez.

REVELACIÓN DEL AÑO: No tengo ganadores por conocer como debiera el ambiente de las nuevas figuras.

Gran Soberano: No tengo artista ganador o ganadora. Ni debo tener. Es un derecho de la directiva de Acroarte, que ya suficientes presiones tiene. Lo que si es claro que por ser el máximo premio, debe orientarse hacia una figura incuestionable y con aprobación social general, sin ningún margen de cuestionamiento. Puede ser este galardón especial, el que eleve a niveles extremos El Soberano.

