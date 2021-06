Fiestas y Personalidades nos trae a 3 grandes del teatro: Xiomara Rodriguez, ,Raul Mendez y Josue Guerrero. Halsen Santana nos presenta su sencillo y videio clip, y desde Colombia recibimos a Vic Danny

Santo Domingo. Esta semana la periodista Yenny Lovera recibe en estudio la obra “ La golondrina” producida por Raúl Méndez dirigida por Elvira Taveras.

También , y desde Colombia recibimos a Vic Danny quien nos habla desde un hermoso paisaje de su país de su nuevo álbum y su canción “MOJADITA” y “BÉSAME” , que actualmente cuenta con más de cincuenta mil reproducciones enYouTube

Jalsen Santana estrena nuevo videoclip “Ella me tiene loco”. El multifacético artista nos trae un merengue que de manera graciosa y refrescante “da en el clavo” sobre la verdad de muchas parejas que ya no se disfrutan si no es por redes sociales.

El actor de cine, es además egresado de la carrera de música de la UASD, y desde hace años es productor musical para importantes proyectos cinematográficos, colaborando con artistas nacionales e internacionales.

Recorriendo con Salvador con el turismo internacional y Anny Polanco con Mas que Migracion para estar informado de todo lo legar a la hora de viajar a otros países.

Fiestas y Personalidades canal 4 rd , los domingos a las 7 pm, Miavision 9pm y UnikaRadio cada martes