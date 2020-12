Santo Domingo,- El músico y productor Homero Guerrero falleció este martes después de presentar un cuadro crítico fruto de una taquicardia supraventricular y otras complicaciones, dejando una esposa y dos hijas, informó la representante artística Patz Guerrero.

Exponente del rock dominicano, destacó como bajista en grupos tales como “Los Fulanos” y “Machacao”, este último su proyecto más ecléctico y personal, siendo también allí compositor y arreglista.

También creó y produjo los eventos “Rock LTD” (competencias musicales donde se hacía referencia a la emblemática figura de Luis Terror Días), y los “Rock Camp”, orientados a niños y adolescentes, entre otros.

Manager, gestor cultural, emprendedor, propietario de espacios como “Bar H” y “Ye Old Homero” fue figura principal en proyectos orientados a la difusión y crecimiento del rock, la música alternativa y causas de impacto social.

Fue, además, imprescindible para decenas de proyectos musicales, como el de su amigo Pavel Núñez, que manifestaba su pesar, como otros miembros comunidad artística en las redes sociales.

“A ti muerte que sé que me escuchas, quiero que sepas que me rehúso a participar en tu festín, no porque vea nada malo en ti, sino porque soy irreverente y no me gusta quitarme el sombrero ante la insignificante práctica de cargar con cuerpos, que sepas que aunque me quites amores, te devolveré cantos. Porque todo lo que me ha dolido lo he convertido en canción, y tú muerte, no serás la excepción”, escribió Núñez .

El director Ernesto Alemany expresó: “Homerito aparecía siempre… Cada vez que una causa necesitaba su talento y su entrega llegaba y se ponía a la orden sin preguntar nada. Fuimos amigos desde los tiempos de Odeón y las Olimpiadas en las que yo era groupie y él leyenda, de eso hace más de 30 años. No lo puedo creer, hasta luego mi loco”.

El productor musical Alex Masilla compartía un recuerdo en Instagram para despedir a Homero: “Te conocí en el apart de @pavelnunez y recuerdo haberte dicho que tu chili era el mejor que había probado, a lo que me respondiste con una sonrisa, descansa en Paz querido amigo”.EFE