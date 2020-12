Redacción Internacional-Brasil.-El presidente Jair Bolsonaro, afirmó hoy que la prisa por la compra de la vacuna contra el covid-19 y su distribución no se justifica e insistió en que la pandemia está llegando a su fin en Brasil, pese a que los números de los últimos días evidencian una segunda ola más letal.

“La pandemia realmente está llegando a su fin. Los números han mostrado eso. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repique, que es previsible”, aseguró el líder de la negacionista ultraderecha brasileña en una entrevista que concedió para una transmisión al vivo en redes sociales de uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro.

“Pero la prisa por la vacuna no se justifica, porque es algo (el inmunizante) que afecta la vida de las personas. Cuando uno se inocula algo, el sistema inmunológico puede reaccionar de forma imprevista”, agregó el mandatario, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, que llegó a tratar la covid como una “gripecita” y un crítico de todas las medidas de distanciamiento social para frenar la enfermedad.

Dijo igualmente que la vacuna no puede ser colocada en el mercado hasta que no sea aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador).

Bolsonaro, que el miércoles firmó un decreto ejecutivo que permite al Gobierno contraer una deuda de 20.000 millones de reales (unos 4.000 millones de dólares) para adquirir vacunas contra el coronavirus, afirmó que “no estoy con prisa para gastar ese dinero”.

“No estamos politizando (la crisis sanitaria). No tengo prisa en gastar. No estamos con prisa en gastar dinero. Nuestra prisa es con salvar vidas. No quiero hacer juicios anticipados de nadie, pero es muy sospechosa esa prisa para que gastemos los 20.000 millones de reales comprando la vacuna”, afirmó.

El Gobierno brasileño anunció el miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra el covid-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fijó una fecha de inicio del proceso.

El Ministerio de Salud alega que tan sólo definirá la fecha de inicio de la campaña de inmunización cuando la Anvisa apruebe alguna de las vacunas desarrolladas contra la covid y que ya son aplicadas en varios países.

La Corte Suprema de Justicia decidió el jueves por amplia mayoría que la vacunación será obligatoria pero no forzosa, por lo que autorizó a los gobiernos regionales y municipales a imponer sanciones a quienes no se vacunen, como vetar la matrícula en las escuelas a niños sin vacuna.

BOLSONARO INSISTE EN QUE VACUNACIÓN NO SERÁ OBLIGATORIA

Pero Bolsonaro insistió en su entrevista de este sábado que, pese a lo decidido por la máxima corte, la vacunación será voluntaria.

El jefe de Estado agregó que cualquier vacuna tiene que ser aprobada por la Anvisa antes de poder ser aplicada en el país al ser interrogado sobre un proyecto aprobado por la Cámara y que flexibiliza las reglas para la aprobación de los inmunizantes.

Según los datos divulgados este sábado por el Ministerio de Salud, Brasil registró en las últimas 24 horas 706 muertes por coronavirus, con lo que el número de muertos llegó a 186.356, así como 50.177 nuevos contagios, que elevaron el total de casos a más de 7,21 millones.