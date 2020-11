República Dominicana.– El Emprendedor de República Dominicana ,Yimel Rivera , felicitó hoy al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, por su victoria en las elecciones a la Casa Blanca.

“Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. república dominicana ve con optimismo el futuro de la asociación estratégica con Estados Unidos”, escribió Yimel en la red social Twitter.

Destacó que rep.dom y Estados Unidos siempre han colaborado en el ámbito de la seguridad, el comercio, las inversiones la democracia y la lucha contra la corrupción.

Congratulations to my friends, @JoeBiden

and @KamalaHarris

— our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/pgYDtLcG2C

— Yimel Rivera (@yimelrivera1) November 7, 2020