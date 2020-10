MIAMI – Dos superestrellas globales Becky G y Ozuna han unido fuerzas en su más reciente sencillo “No Drama” que lanzaron hoy junto con su videoclip. El video se estrenó por MTV First Look en Estados Unidos y Latinoamérica. La canción y video ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Me encantó esta colaboración con Ozuna, pues siempre me ha gustado su música y trabajo como artista. Pienso que en estos tiempos, más que nunca en nuestras vidas, disminuir el drama es algo que nos haría mucho bien, y esto fue parte de la inspiración para la canción”, expresó Becky G.

“No Drama” fue escrita por Becky G y Ozuna en colaboración de otros grandes compositores y fue producida por Hydro y Elof Loelv. El video fue dirigido por Mike Ho, reconocido por su estilo cinematográfico, y el resultado es un hermoso videoclip con una belleza etérea. Para ver el video haz clic AQUÍ.

Esta es la primera colaboración que realizan juntos estos jóvenes ídolos de la música latina que con sus características voces, su ritmo urbano, y melodías contagiosas pondrán a todos a bailar y a cantar “No Drama”. Para escuchar la canción, haz clic AQUÍ.

Becky G está nominada al Latin GRAMMY® a la Mejor Canción Urbana por “Muchacha”, su colaboración con Gente de Zona; al American Music Award a la Artista Latina Favorita; y al premio People’s Choice al Artista Latino 2020.

Ozuna recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio titulado ENOC, el cual se posicionó en el puesto #1 de las listas “Top Latin Albums” y “Latin Rhythm Albums” de Billboard en su semana de estreno. Por otra parte, Ozuna es uno de los artistas con más nominaciones a los Latin GRAMMYs® 2020 con ocho en total, postulándose para categorías como Grabación del Año y Mejor Álbum de Música Urbana. Además, está nominado al American Music Award por Artista Favorito Masculino – Latino.

Acerca de Becky G:

La joven cantante, compositora y actriz Becky G nació para estar en tarima y su carrera multifacética promete convertirla en una figura icónica. Los logros de la estrella de veintidós años de edad incluyen dos éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard (“Mayores” y “Sin Pijama”), un papel protagónico en “Power Rangers” y de estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy, “Empire”.

Becky G ha ganado el Latin American Music Award a la Artista Femenina Favorita dos años consecutivos (2018 y 2019) y el Latin AMA por Canción Urbana Favorita (por “Mayores”) en el 2018. Fue galardonada con el premio Diamond Play Button de parte de YouTube por haber sobrepasado 10 millones de suscriptores en la plataforma digital. Becky G ha participado en giras junto a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, ZAYN, Natti Natasha, Anitta y CNCO, entre otros.

La joven fue honrada con el premio Agente de Cambio en Premios Juventud 2020 por usar su plataforma para inspirar el cambio. En los Latin American Music Awards 2019 recibió el galardón Evolución Extraordinaria por el éxito fenomenal que ha logrado a su corta edad.

En octubre del 2019 Becky lanzó su álbum debut Mala Santa, que fue certificado 8X Platino en EE.UU, Platino en España y Oro en México.

Acerca de Ozuna:

El multi-galardonado cantante y compositor puertorriqueño OZUNA es uno de los artistas latinos de mayor trascendencia y uno de los más escuchados en todo el mundo en la actualidad. Desde sus inicios musicales en 2016, Ozuna ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos: reconocido entre las figuras más influyentes en el mundo por Time Magazine (2019), premio Compositor de Música Latina Contemporánea del Año (2019) y Canción Latina Contemporánea del Año “Taki Taki” (2020) de BMI, y cuatro títulos oficiales Guinness World Records™ que validan sus increíbles logros musicales.

Ozuna continúa rompiendo barreras y haciendo historia en la industria de la música latina. En septiembre de 2020 lanzó su cuarta producción musical titulada ENOC, obteniendo su cuarto debut #1 consecutivo en el listado Top Latin Albums de Billboard.