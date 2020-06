La empresa indica que esta nueva opción de contenido aplicará para todos los clientes con planes de televisión con cajas de cable minibox asignadas

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó este lunes que los dominicanos y las dominicanas podrán disfrutar de todo el contenido de Netflix tras completar su integración al servicio Altice TV, que combina el acceso al contenido de cable con populares ofertas de video como Youtube y Altice Play.

Como parte de su compromiso de ofrecer entretenimiento de calidad, la compañía indicó que este nuevo servicio ofrecido a través de sus cajas de cable minibox, no requiere utilizar un Smart TV u otro dispositivo de apoyo, permitiendo a los clientes existentes del servicio de Netflix, disfrutarlo ahora desde su televisor, sin necesidad de configurar desde cero su cuenta nuevamente. Mientras que si no posee una suscripción puede registrarse a través de la aplicación en su caja de cable y realizar los pasos correspondientes, tomando en cuenta que registrarse por medio de la caja no representa costos adicionales, pues la transacción de pago es explícitamente entre el cliente y Netflix.

“Nos sentimos muy satisfechos de poder llevar a los hogares dominicanos esta nueva opción de entrenimiento, que se suma a las distintas iniciativas que hemos realizado en los últimos meses para ofrecer contenido variado, de calidad y de valor, a nuestros clientes, porque ellos se lo merecen”, dijo Ana Figueiredo, CEO de la empresa.

La ejecutiva explicó que Altice combina las últimas tecnologías de video, internet y conectividad en una experiencia envolvente, permitiendo que los clientes accedan a sus canales de TV favoritos, Netflix y YouTube a través de un solo lugar.

“Los clientes pueden acceder fácilmente a sus programas y películas favoritos con el control remoto de Altice TV, que tiene integrado un botón de acceso directo a Netflix. Este es solo el comienzo de la experiencia Altice TV y esperamos presentar más contenido y características innovadoras”, sostuvo Figuereido.

Asimismo, sostuvo que Altice es un aliado de la República Dominicana, por lo que siempre contribuye con su desarrollo haciendo al sector de las telecomunicaciones más competitivo y democratizando el acceso a la telefonía y el entretenimiento.

Fácil acceso

Una vez registrado en Netflix, el cliente solo debe seleccionar la opción “Iniciar Sesión” y colocar sus datos de acceso. Luego de suscribirse el cliente podrá disfrutar del servicio a través de la web, app móvil o la caja de cable minibox de Altice TV.

Altice aclaró que no habrá diferencia de contenido ni de configuración entre las vías de acceso regulares a Netflix, por lo que para hacerlo a través de la caja de cable minibox se debe poseer conexión a internet, un servicio que ofrece la empresa y es considerado como el mejor de la República Dominicana por Netflix y OOKLA, la compañía de medición de velocidad de internet más utilizada del mundo.

La empresa, que se enfoca en las necesidades del mercado, los clientes y las compañías para dar soluciones rápidas y eficientes, demuestra nuevamente la razón por la que es líder en ofrecer las mejores propuestas de valor en el sector de comunicaciones y entretenimiento.