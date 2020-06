El eclipse anular comenzará a las 12:47 a.m. ET (4:47 UTC) el 21 de junio y cruzará un camino estrecho que comienza al amanecer en África y finalmente se traslada a China antes de terminar al atardecer sobre el Océano Pacífico.

Llegará a su punto máximo a las 2:40 a.m. ET (6:40 UTC) y finalizará alrededor de las 4:32 a.m. ET (8:32 UTC).

El eclipse parcial comenzará a las 11:45 p.m. ET (3:45 UTC) el 20 de junio y finaliza a las 5:34 a.m. ET (9:34 UTC) el 21 de junio

¿Qué es un eclipse solar anular?

En pocas palabras, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Durante un eclipse solar anular, la Luna está más alejada de la Tierra, y su diámetro aparente a esa distancia no es suficiente para bloquear completamente al Sol. En cambio, bloquea gran parte del Sol y coloca su sombra antumbra en la Tierra, dejando un círculo de brillo. Durante esta fase del eclipse solar, se forma una forma anular (forma de anillo) alrededor de la Luna, por lo tanto, las personas en la Tierra pueden ver un “anillo de fuego” formándose en el cielo.

Esto es diferente al eclipse solar total en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y muestra la parte más oscura de su sombra (umbra) en nuestro planeta. El eclipse total suele ser casi tan oscuro como la noche, mientras que notará cierta cantidad de luz en el caso del eclipse solar anular.

La fase anular del próximo eclipse solar será visible desde partes de África, incluida la República Centroafricana, el Congo y Etiopía; al sur de Pakistán y el norte de India, así como a China.

El eclipse solar anular del 21 de junio comenzará como un eclipse parcial a las 9:15 a.m. IST y alcanzará su forma máxima a las 12: 10 p IST. A las 3:04 pm, el eclipse solar anular terminará.