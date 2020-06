Decidido a ser un Diputado de respeto y con credibilidad en el Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir los derechos ciudadanos.

Santo Domingo. Pedro Calderón Prieto presentó su programa y proyecto de trabajo enfocado en los principales problemas que ha detectado en los recorridos que ha hecho en los sectores, en el estudio de las leyes y en un consenso con su equipo de trabajo para para conseguir que se respeten los derechos de los ciudadanos.

Entre las propuestas y proyectos que presenta el candidato a Diputado por la Circunscripción No. 1 por Alianza País, esta: Mujer y género, donde platea la Reforma Constitucional que explicite el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Legislar la Ley contra la Violencia hacia la mujer que eleve las penas por feminicidios, violaciones, abusos y discriminaciones arbitrarias. Modificación al Código del Trabajo que garantice igualdad salarial sancionando toda disparidad entre hombres y mujeres tanto el ámbito público como privado. Aprobar una ley de Interrupción del Embarazo en 3 causales con enfoque de derechos entendida como política de salud pública. Ley contra el acoso sexual callejero que prevenga y sancione el hostigamiento físico y verbal en las calles o transporte público del DN. Reforma educativa que contemple nuevas políticas de educación inclusiva, sexual y no sexista que erradique los roles de géneros desde la docencia y enseñanza en el aula de clases . Fortalecer los derechos maternos, sexuales y reproductivos: extender fueros natales, garantizar acceso a medicamentos y fiscalizar la entrega gratuita de métodos anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres. Impulsar la idea de la paridad de género en el Congreso y las plantas de dirección pública. Promover nuevas políticas de educación sexual para la prevención del embarazo adolescente. Impulsar un marco regulatorio que reconozca las labores domésticas de cuidado y crianza como un trabajo, otorgando derechos a las mujeres cuidadoras de niños enfermos, envejecientes, familiares, etc.

En Educación y Trabajo, Calderón Prieto señala que d os de los problemas que más afectan a la Circunscripción 1, tienen que ver con la falta de trabajo y los problemas asociados (sueldos, cesantía, oferta laboral, etc) por un lado, y la poca y mala educación que recibimos los dominicanos por otro. En la República Dominicana, el 60% de los jóvenes entre 18 y 20 años no ha terminado el colegio y el desempleo juvenil alcanza el 15,5%. A nivel local, en el distrito nacional el desempleo alcanza un 14,73% (16,85% en mujeres y 12,71% en hombres). Es por todo esto, que desde el Congreso pretendemos someter un proyecto de ley que fortalezca la educación técnico-profesional, garantizando acceso a conocimiento técnico y ampliando la gama de trabajos a los que pueden acceder los dominicanos y dominicanas estando más preparados. El INFOTEP, como se conoce hasta ahora, debe dejar de ser un productor de mano de obra, como lo señala la ley 116-80, para convertirse en un productor de conocimientos. La educación es un derecho garantizado en la Constitución y es el motor para desarrollo y el crecimiento de una sociedad que busca ser más justa y equitativa.

Otra de las propuesta del Calderón Prieto es el problema de la basura: Ley #CeroFunda. Señala que hasta ahora, en nuestra ciudad, el tratamiento de desechos sólidos se basa básicamente en recolectar la basura del DN y juntarla en vertederos a cielo abierto sin las condiciones necesarias. El incendio de Duquesa nos sirve de triste ejemplo y nos llama a mejorar esta situación. La mejora en el tratamiento de la basura pasa por varias ítems.

La Ley #CeroFunda propone mejorar los estándares en todas estas problemáticas, pero también pone énfasis en la reducción de los desechos sólidos. Desde promulgada la Ley, los supermercados y tiendas comerciales consideradas grandes (a definir), tendrán un plazo de dos meses para reducir la entrega de fundas a 4 por cada compra. Esto se volverá a reducir a los 6 meses de promulgada la Ley a 2 fundas por cada compra. En esta pandemia del Covid 19 nos hemos mantenido recorriendo cada rincón del Distrito Nacional , conversando y escuchando atentamente las problemáticas más urgentes de nuestros vecinos del manguito y el Progreso. Que la lucha para garantizar nuestros derechos inicie en las comunidades y se traslade con fuerza y confianza en el futuro, votando 8 y llevándonos al Congreso este próximo 5 de julio.

Otro punto importante para el candidato es el Transporte Público.

“Nuestra propuesta es un Proyecto de Innovación y Mejora del Transporte Público, donde deben estar involucrados todos los sectores competentes: Instituciones públicas, gremios del transporte público actual, académicos y otros que nos ayudarán a cumplir con los estándares que los dominicanos y dominicanas merecemos.

El Distrito Nacional debe tener un transporte con el metro como eje central, y organizar un sistema de buses que lo alimente desde los distintos puntos de afluencia. Debemos invertir en la nueva línea 3 del metro para que esté lista lo antes posible y con ella dar paso a una nueva forma de moverse en el gran Santo Domingo” indica.