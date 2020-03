El periódico New York Post publicó informó que un hombre que murió en un autobús en China dio positivo para “Hantavirus”, un virus que se propagó en 1950 y es completamente distinto al COVID-19 que azota al mundo.

Un pasajero que murió en un autobús en China dio positivo por un virus completamente diferente al COVID-19, uno más mortal que a menudo produce síntomas muy similares, según los medios estatales.

La víctima no identificada de la provincia de Yunnan murió mientras viajaba en un autobús alquilado que se dirigía a su lugar de trabajo en la provincia de Shandong, anunció el lunes Global Times en un tuit.

Se le dio positivo para #hantavirus. Otras 32 personas en el autobús fueron evaluadas ”, dijo el outlet, sin ofrecer más detalles.

Lea la nota en ingles: Man who died on bus in China tests positive for ‘hantavirus’

La sugerencia de un nuevo virus que comienza justo cuando China comienza a levantar sus estrictas cuarentenas de COVID-19, que se originó en la nación asiática, provocó el pánico entre muchos en las redes sociales, con la tendencia #hantavirus.

Sin embargo, los expertos se apresuraron a señalar que no se trata de un virus nuevo, y que rara vez se pensó que se había transmitido entre humanos.

“El #Hantavirus surgió por primera vez en la década de 1950 en la guerra estadounidense-coreana en Corea (río Hantan). Se propaga a partir de ratas / ratones si los humanos ingieren sus fluidos corporales. La transmisión humano-humano es rara ”, tuiteó el científico sueco Dr. Sumaiya Shaikh. “Por favor, no se asuste, a menos que planee comer ratas”, enfatizó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU. Dijeron que el hantavirus es raro, pero establecieron una tasa de mortalidad del 38%.

Los síntomas pueden ocurrir hasta ocho semanas “después de la exposición a orina fresca, excrementos o saliva de roedores infectados”, dice el CDC, señalando que ocasionalmente también puede provenir de picaduras de ratas o ratones infectados.

Los síntomas en muchos sentidos reflejan los reportados por el nuevo coronavirus, con víctimas que informan fiebre, dolores de cabeza, tos y falta de aliento.

Un paciente lo comparó con “una banda apretada alrededor de mi pecho y una almohada sobre mi cara”, dijeron los CDC.

Eso es casi idéntico a lo que informaron las personas con COVID-19, y el representante Ben McAdams dijo recientemente que “sentía que tenía un cinturón alrededor del pecho”.

El síndrome pulmonar por hantavirus se convirtió en una “enfermedad de notificación nacional” en los Estados Unidos en 1995, pero no se han transmitido casos conocidos entre las personas, dice el grupo de salud.

“En Chile y Argentina, se han producido casos raros de transmisión de persona a persona” en el caso de una cadena llamada virus de los Andes, según los CDC.

“No existe un tratamiento, cura o vacuna específica para la infección por hantavirus”, advirtieron los CDC, diciendo que los pacientes a menudo necesitan cuidados intensivos para “ayudarlos durante el período de dificultad respiratoria severa”.