Miami.- Alejandra Guzmán, Fonseca, Juanes, Draco, Jesse y Joy, Debi Nova, Natti Natasha, Jackie Cruz, Piso 21, Danny Ocean, Sech, La Santa Cecilia y la española Natalia Jiménez. Esos son algunos de los nombres de los artistas que participan en la segunda entrega de la serie “A Tiny Audience” de HBO Latino.

Esta nueva temporada, que echará mano a los mejores sonidos latinos, comenzará a ser transmitida a partir de este viernes en HBO e incluye, como en la primera, anécdotas sobre detalles desconocidos de la vida de los artistas.

Los famosos cantantes aparecen esta vez en un pequeño estudio de paredes negras, con un gran piano de cola, varios instrumentos de cuerda y percusión y sobre alfombras al estilo persa.

“Fue una experiencia intimidante”, dijo Alejandra Guzmán a Efe durante la presentación oficial de la serie en una jornada de música e historias organizada por HBO en Miami.

“Nunca había cantado para una audiencia tan pequeña y fue muy diferente”, añadió la mexicana.

Fonseca, Cruz, Jiménez y Nova, también presentes en el evento, tenían más experiencia con conciertos íntimos, pero aun así afirmaron en entrevistas individuales con Efe que lo que les dio nervios fue la idea de que serían vistos por las millones de personas que se suscriben a la cadena mundial de televisión por cable.

“El público todavía no me conoce mucho como cantautora, así que todas mis audiencias son ‘tiny’ (pequeñas)”, expresó Jackie Cruz, quien se hizo famosa por su papel de Marisol “La flaca” en la serie de Netflix “Orange Is The New Black”.

“Pero saber que tanta, tanta gente me podía ver en sus pantallas me tenía con mucha ansiedad”, reconoció.

Y es que en el estudio todos los artistas participantes cantaron ante una audiencia de un centenar de personas que estaban a escasos metros de distancia.

“Mientras cantaba me concentré en ver la ropa de la gente en la audiencia para luego hacerles alguna broma al interactuar con alguno”, explicó la española Natalia Jiménez al recordar su concierto en “A Tiny Audience”.

“Yo me enfoqué mucho en una muchacha que parecía tan emocionada que no paraba de temblar. En un momento hasta me preocupé que no le fuera a dar algo”, recordó, por su parte, Guzmán.

Aunque en los episodios que transmite HBO en sus canales de televisión se incluyen los mejores momentos de cada artista, los segmentos individuales están completos en las plataformas de “streaming” de la cadena.

El grupo de grandes estrellas también incluye a Mon Laferte, Cami, Piso 21 y Ximena Sariñana, entre otros.

En cada uno de los capítulos, los artistas cantan algunas de sus versiones más populares con nuevos arreglos acústicos y también interpretan al menos una de sus canciones favoritas de otros colegas.

Además, revelan algunas cosas que creen que el público no sabe de ellos.

“Yo conté cómo, no sé cómo pasa, pero me acuesto a dormir con pijama, sola o acompañada, y en la mañana me despierto sin nada”, dijo Guzmán entre risas.

“Creo que dormida me voy quitando todo”, bromeó.

Guzmán reveló también que “Eternamente bella” está inspirada en la música de Madonna, una de sus ídolos y cantó su gran éxito “Hacer el amor con otro”.

Fonseca reveló que “Te traigo flores”, la canción que le dio a conocer fuera de su natal Colombia, fue coescrita con su esposa.

Por su parte, Natalia Jiménez regresó a su pasión por México para escoger su canción favorita. Aunque prefirió guardarse la sorpresa de cuál era, reveló que es una composición del icónico artista mexicano Agustín Lara.

Durante las grabaciones, que hicieron en distintos momentos en un lapso dos años, como en el caso de Jackie Cruz, los artistas hablan en inglés y cantan en ambos idiomas, acompañados de algunos de sus músicos.

Todos coincidieron en que la experiencia fue inolvidable y, en algunos casos, tuvo un efecto transformativo en su carrera.

Guzmán, una de las más participativas, reveló que se sintió “tan feliz haciendo el concierto” que decidió cambiar sus planes “de hacer otra vez una gran gira” para realizar “ahora un tour por locales pequeños” donde se “pueda conectar con la gente”.

El último episodio de esta segunda temporada, un homenaje al cantautor dominicano Juan Luis Guerra, será incorporado en junio y cuenta con la participación del venezolano Nacho, el puertorriqueño Tommy Torres, el dominicano Vicente García y el colombiano Fonseca.EFE