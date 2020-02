Ocho proyectos cinematográficos, locales e internacionales, fueron los seleccionados para la edición de este año

El VI Film Lab del Festival es una de las principales actividades formativas que se imparten en el marco del Festival de Cine Global, y que este año aborda dos grandes temas: cómo se presenta un proyecto cinematográfico y cómo se produce, dirige y se gestionan fondos y viabilidad para la producción de una película.

Para Tanya Valette, directora de la Escuela de Cine de Chavón y coordinadora del Film Lab, estos laboratorios son indispensables para los países que como República Dominicana tienen una cinematografía emergente. “En nuestro país la industria se desarrolla de manera sostenible hace 10 años, con el surgimiento de la ley de cine. El laboratorio que impartimos tiene como objetivo potenciar el nivel creativo y las herramientas para levantar fondos de los proyectos principalmente autorales, que son los mas difíciles para conseguir fondos”.

La sexta edición del Film Lab demuestra que el espacio está creciendo. Según Valette, “el Dominican Film Lab crece hacia buen lugar, tenemos cada vez mas aplicaciones de países que incluso tienen laboratorios y una cinematografía más abrazada por los fondos, incluso países que económicamente están mucho mejor que el nuestro, que somos un país pobre. Nosotros recibimos aplicaciones de Argentina, Colombia, México, y eso nos llena de mucha satisfacción que nos tomen en cuenta y vengan hasta acá. Este año asesoramos a 8 proyectos, 5 de los cuales son dominicanos”.

En este sentido, Llaima San Fiorenzo, productora puertorriqueña, que por cinco años consecutivos coordina el Film Lab y el Mercado de Co-Producción, indicó que el laboratorio no solo es un espacio para la formación sino que para abrir instancias para la coproducción y alianzas. “Hemos tenido proyectos que han pasado por el laboratorio como la película dominicana Candela del dominicano Andrés Farías, que ya está en post producción. Otras como Perfume de Gardenias se está filmando, consiguió una co-producción en este espacio hace tres años, es una película puertorriqueña en co-producción con Colombia. Y es que la idea es que este espacio fomente que esos proyectos se logren”.

La productora puertorriqueña agregó además que “la misión del Film Lab es tener proyectos en desarrollo donde se va a trabajar con las historias en un encuentro con asesores, los cuales trabajan para que el proyecto pueda pasar a otra tapada de producción, la idea es mejorar el proyecto en su contenido y en su calidad visual, y para eso el Film Lab está compuesto de una serie presentaciones de los proyectos, asesorías y clases magistrales de creación de personaje, que ayudan a que ésta experiencia sea completa, y que les sirva para pasar a la próxima etapa y entender que tienen un guion final, con el que pueden pasar a producción”.

Los asesores invitados son profesionales de alto prestigio de la industria, tanto en lo que son las asesorías de guion como las asesorías de producción y clases magistrales. “Este año tenemos asesores muy buenos. Trajimos a Abelardo González un documentalista mexicano multi premiado, con documentales muy importantes dentro de la historia del documental de la región. Algunos de ellos son “Los ladrones viejos” y “La libertad del Diablo”. Él dio ayer una clase magistral inaugural del VI Film Lab, sobre estructuras narrativas del documental, esta mañana tuvimos con nosotros a Elena Vilardell, la secretaria ejecutiva de Ibermedia, que presentó el programa al grupo. Luego, se impartió la clase sobre creación de personajes, con la guionista colombiana Tania Cárdenas. Mañana vamos a tener una clase sobre lo que es la producción en el Caribe con Camelia Farfán, que es una productora cubana. El sábado vamos a tener al productor catalán Paco Poch”, indicó Tanya Valette.

El Global Talks: conversaciones con los protagonistas de la industria

En la tarde de hoy el Global Talks presentó al “team” de la película dominicana “De lo mío”, de la cineasta Diana Peralta. Una conversación magistral con la propia directora, la productora Michelle Peralta y el protagonista del film, el reconocido actor Héctor Aníbal. La audiencia tuvo la oportunidad de conocer todos los detalles de esta película que narra la historia de una familia dominicana que llegó desde Nueva York.

Programación de este viernes

La audiencia podrá seguir disfrutando de nuevos estrenos, tanto del certamen como la muestra. Para este viernes 31 los imperdibles de la agenda de actividades del evento “Temas Globales, Historias Personales” presenta los testimonios de actores profesionales y sus experiencias.

En tanto el “Global Talks” de mañana invita a la ponencia “El actor y la actriz afrodescendiente en el cine latinoamericano” con la invitada de honor del Festival, la actriz venezolana que reside en Ira Fronten.

De las películas del certamen de la categoría “Corto Global Ficción”, se presentan la producción dominicana “Manzana”, de Eduardo Jaar; “El final de la eternidad”, una coproducción entre Argentina y Perú, bajo la dirección de Pablo Radice; “Segunda Piel”, un corto de Alemania dirigido por Kerem Erguen; de Puerto Rico se presenta el corto “La Capa Azul”, de Alejandra López; “Bosques del Norte”, un film de Corea del Sur dirigido por Chi yeong Cho, entre otros tantos que concursan en este renglón.

En cuanto a “Opera Prima Documental Fernando Báez” se presenta “Prueba de fondo”, de los directores peruanos Christian Acuña y Oscar Bermeo.

En “Ópera Prima Ficción” se proyectarán “Lina de Lima”, una coproducción entre Chile, Argentina y Perú dirigida por María Paz González; “Ceniza Negra”, otra coproducción entre Costa Rica, Argentina, Chile y Francia, dirigida por Sofía Quirós Úbeda; de México y Ecuador la coproducción de “La mala noche”, dirigida por Gabriela Calvache.

Para revisar el programa completo del festival descargar la app disponible para IOs y Android DRGLOBALFILMFEST, todas las actividades y proyecciones de las películas de competencia y muestra del festival están disponibles aquí.

Patrocinios

Como cada año el Festival no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, entre los que están los Diamante; Claro Video, Palacio del Cine, Distribuidora Corripio, Sigma Petroleum Corporation, Peña Defillo, Procomunicaciones, BHD León, DGCINE, Plaza Lama, Constructora BISONO, Embajada España-AECI, Alvarez y Sánchez.

También los Platino, que como cada año nos respaldan para traer cine de calidad COLORIN, Panamericana Films, The Willbes & Co., Ltd, Burger King, Jet Set Club, Coway, Cap Cana, IGlobal, Telesistema, Telemicro, Ruiz Centro.

Patrocinadores Oro La 91, Zol106.5, Digital 15, Telemicro Internacional.

Y el apoyo de Emax Group Corp, Teatro Nacional, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Periódico Hoy, Papa John’s, Revista Global, Capuccino, Vice Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (MINERD) , Ministerio de Educación, Superior (MESCyT), Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Escuela Altos de Chavón, Universidad, APEC, Jorge Mochón Academy, CTC, EGEDA, Krispy Kreme, Movibeta, Eventival, Ibermedia, Sala de Espera, CTN, FestHome, FIAPF.

El Film Lab: un espacio imperativo en los festivales de cine actuales

Ocho proyectos cinematográficos, locales e internacionales, fueron los seleccionados para la edición de este año

El VI Film Lab del Festival es una de las principales actividades formativas que se imparten en el marco del Festival de Cine Global, y que este año aborda dos grandes temas: cómo se presenta un proyecto cinematográfico y cómo se produce, dirige y se gestionan fondos y viabilidad para la producción de una película.

Para Tanya Valette, directora de la Escuela de Cine de Chavón y coordinadora del Film Lab, estos laboratorios son indispensables para los países que como República Dominicana tienen una cinematografía emergente. “En nuestro país la industria se desarrolla de manera sostenible hace 10 años, con el surgimiento de la ley de cine. El laboratorio que impartimos tiene como objetivo potenciar el nivel creativo y las herramientas para levantar fondos de los proyectos principalmente autorales, que son los mas difíciles para conseguir fondos”.

La sexta edición del Film Lab demuestra que el espacio está creciendo. Según Valette, “el Dominican Film Lab crece hacia buen lugar, tenemos cada vez mas aplicaciones de países que incluso tienen laboratorios y una cinematografía más abrazada por los fondos, incluso países que económicamente están mucho mejor que el nuestro, que somos un país pobre. Nosotros recibimos aplicaciones de Argentina, Colombia, México, y eso nos llena de mucha satisfacción que nos tomen en cuenta y vengan hasta acá. Este año asesoramos a 8 proyectos, 5 de los cuales son dominicanos”.

En este sentido, Llaima San Fiorenzo, productora puertorriqueña, que por cinco años consecutivos coordina el Film Lab y el Mercado de Co-Producción, indicó que el laboratorio no solo es un espacio para la formación sino que para abrir instancias para la coproducción y alianzas. “Hemos tenido proyectos que han pasado por el laboratorio como la película dominicana Candela del dominicano Andrés Farías, que ya está en post producción. Otras como Perfume de Gardenias se está filmando, consiguió una co-producción en este espacio hace tres años, es una película puertorriqueña en co-producción con Colombia. Y es que la idea es que este espacio fomente que esos proyectos se logren”.

La productora puertorriqueña agregó además que “la misión del Film Lab es tener proyectos en desarrollo donde se va a trabajar con las historias en un encuentro con asesores, los cuales trabajan para que el proyecto pueda pasar a otra tapada de producción, la idea es mejorar el proyecto en su contenido y en su calidad visual, y para eso el Film Lab está compuesto de una serie presentaciones de los proyectos, asesorías y clases magistrales de creación de personaje, que ayudan a que ésta experiencia sea completa, y que les sirva para pasar a la próxima etapa y entender que tienen un guion final, con el que pueden pasar a producción”.

Los asesores invitados son profesionales de alto prestigio de la industria, tanto en lo que son las asesorías de guion como las asesorías de producción y clases magistrales. “Este año tenemos asesores muy buenos. Trajimos a Abelardo González un documentalista mexicano multi premiado, con documentales muy importantes dentro de la historia del documental de la región. Algunos de ellos son “Los ladrones viejos” y “La libertad del Diablo”. Él dio ayer una clase magistral inaugural del VI Film Lab, sobre estructuras narrativas del documental, esta mañana tuvimos con nosotros a Elena Vilardell, la secretaria ejecutiva de Ibermedia, que presentó el programa al grupo. Luego, se impartió la clase sobre creación de personajes, con la guionista colombiana Tania Cárdenas. Mañana vamos a tener una clase sobre lo que es la producción en el Caribe con Camelia Farfán, que es una productora cubana. El sábado vamos a tener al productor catalán Paco Poch”, indicó Tanya Valette.

El Global Talks: conversaciones con los protagonistas de la industria

En la tarde de hoy el Global Talks presentó al “team” de la película dominicana “De lo mío”, de la cineasta Diana Peralta. Una conversación magistral con la propia directora, la productora Michelle Peralta y el protagonista del film, el reconocido actor Héctor Aníbal. La audiencia tuvo la oportunidad de conocer todos los detalles de esta película que narra la historia de una familia dominicana que llegó desde Nueva York.

Programación de este viernes

La audiencia podrá seguir disfrutando de nuevos estrenos, tanto del certamen como la muestra. Para este viernes 31 los imperdibles de la agenda de actividades del evento “Temas Globales, Historias Personales” presenta los testimonios de actores profesionales y sus experiencias.

En tanto el “Global Talks” de mañana invita a la ponencia “El actor y la actriz afrodescendiente en el cine latinoamericano” con la invitada de honor del Festival, la actriz venezolana que reside en Ira Fronten.

De las películas del certamen de la categoría “Corto Global Ficción”, se presentan la producción dominicana “Manzana”, de Eduardo Jaar; “El final de la eternidad”, una coproducción entre Argentina y Perú, bajo la dirección de Pablo Radice; “Segunda Piel”, un corto de Alemania dirigido por Kerem Erguen; de Puerto Rico se presenta el corto “La Capa Azul”, de Alejandra López; “Bosques del Norte”, un film de Corea del Sur dirigido por Chi yeong Cho, entre otros tantos que concursan en este renglón.

En cuanto a “Opera Prima Documental Fernando Báez” se presenta “Prueba de fondo”, de los directores peruanos Christian Acuña y Oscar Bermeo.

En “Ópera Prima Ficción” se proyectarán “Lina de Lima”, una coproducción entre Chile, Argentina y Perú dirigida por María Paz González; “Ceniza Negra”, otra coproducción entre Costa Rica, Argentina, Chile y Francia, dirigida por Sofía Quirós Úbeda; de México y Ecuador la coproducción de “La mala noche”, dirigida por Gabriela Calvache.

Para revisar el programa completo del festival descargar la app disponible para IOs y Android DRGLOBALFILMFEST, todas las actividades y proyecciones de las películas de competencia y muestra del festival están disponibles aquí.

Patrocinios

Como cada año el Festival no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, entre los que están los Diamante; Claro Video, Palacio del Cine, Distribuidora Corripio, Sigma Petroleum Corporation, Peña Defillo, Procomunicaciones, BHD León, DGCINE, Plaza Lama, Constructora BISONO, Embajada España-AECI, Alvarez y Sánchez.

También los Platino, que como cada año nos respaldan para traer cine de calidad COLORIN, Panamericana Films, The Willbes & Co., Ltd, Burger King, Jet Set Club, Coway, Cap Cana, IGlobal, Telesistema, Telemicro, Ruiz Centro.

Patrocinadores Oro La 91, Zol106.5, Digital 15, Telemicro Internacional.

Y el apoyo de Emax Group Corp, Teatro Nacional, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Periódico Hoy, Papa John’s, Revista Global, Capuccino, Vice Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (MINERD) , Ministerio de Educación, Superior (MESCyT), Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Escuela Altos de Chavón, Universidad, APEC, Jorge Mochón Academy, CTC, EGEDA, Krispy Kreme, Movibeta, Eventival, Ibermedia, Sala de Espera, CTN, FestHome, FIAPF.