Gamification, el humano conectado del artista Filip Custic llega a París

París.- El humano interconectado de la era de internet abrió hoy un portal en París entre lo real y lo delirante, entre lo tenso y lo placentero, de la mano del artista hispanocroata Filip Custic, quien eligió la capital francesa para estrenar su gira internacional de performances “Gamification” (ludificación).

Acompañado de la también artista Virgen María (pseudónimo de María Forqué, hija de la fallecida actriz Verónica Forqué), Custic planteó al público parisino una performance en la que ambos se presentaron como una suerte de autómatas -humanos asépticos con máscaras que neutralizaban los rasgos-, con argollas adheridas al cuerpo de las que colgaban hilos rojos.

Vestidos solo con ropa interior de color carne, los personajes Custic y Virgen María dedicaron la escena a entrecruzar minuciosamente sus hilos -una metáfora de los lazos de la vida, del amor y de la amistad- hasta formar una estatua humana en forma de postura de yoga.

“A mí personalmente siempre me gusta usar el cuerpo humano para contar aprendizajes. Aquí quisimos hacer una especie de escultura humana efímera conectando los cuerpos de los dos”, detalló a EFE el artista, originario de la isla canaria de Tenerife, que con tan solo 29 años ya ha colaborado con la cantante Rosalía o el diseñador Palomo Spain.

Esta primera performance de “Gamification” -que no se repetirá a lo largo de la gira, sino que el concepto irá variando- evocó la cultura del “piercing” jugando con la idea del dolor y de la tensión, pero siempre desde un punto de vista “preciosista”, indicó Custic, buscando la belleza en lo extremo y en los efectos visuales.

“Nos inspira la cultura de internet (…) Me gusta cómo a través de internet puedes contar una mentira, porque a lo mejor puede parecer que tenemos piercings de verdad, pero en realidad está ficcionado”, detalló.

El ejercicio también exploró, como es habitual en la obra de este artista multidisciplinar, la cuestión de la identidad y su relación con la tecnología, un juego del que también participó el propio espectador, invitado a registrar la escena con sus móviles.

“El público forma parte de la experiencia, la completa. Tiene que haber observadores para que esa situación tenga sentido. En ese lienzo nosotros somos como la ventana a internet, solo que en la vida real. El espectador nos gusta que lo grabe porque luego vamos a pedir los vídeos para que el resultado final de la obra también sea el punto de vista del espectador”, precisó Custic.

Alrededor de un centenar de personas se dieron cita este jueves para ver la performance de Custic en la sala de exposiciones La Botica, ubicada cerca del emblemático cementerio parisino de Père-Lachaise.

La gira de “Gamification” continuará después con paradas en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Tokio y Seul, antes de concluir en Madrid en mayo de 2023.

