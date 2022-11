Marisela: Prometo una noche inolvidable en el Jaragua

La Dama de Hierro se presentará el 18 de noviembre, a las 9:00 de la noche, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua

Santo Domingo. El teatro La Fiesta del hotel Jaragua se vestirá de gala el próximo 18 de noviembre, a las 9:00 de la noche, con la voz inconfundible de la cantante mexicana Marisela, anunció hoy el productor artístico Alberto Cruz.

La Dama de Hierro, como se conoce a la popular artista romántica, llegará al majestuoso escenario del emblemático hotel del Malecón de Santo Domingo, cargada de un repertorio de canciones que el público ha colocado etiqueta de éxitos.

“La artista está muy emocionada por este reencuentro con el público y desde ya prepara una propuesta cargada de sus éxitos y sus nuevos temas”, destacó el presidente de Alberto Cruz Management.

Mientras que, la intérprete de “Sin él” prometió una noche “cortavenas”, en la que no faltarán canciones como “Enamorada y herida”, “La pareja ideal”, “Completamente tuya”, “Tu dama de hierro”, “A cambio de qué”, “Si no te hubieras ido”, “No puedo olvidarlo”, “O me quieres o me deja” y muchas más.

“A todo mi publico de mi querida República Dominicana le prometo una noche inolvidable con mis canciones de amor y desamor, las cuales, estoy más que segura, la interpretarán junto a mí, porque la conexión que se da entre nosotros es antológica. Los espero en el Jaragua”, dijo la artista.

Los boletos del concierto de Marisela están a la venta en boletosexpress.com y llamando a los teléfonos 829-956-0007 y 809-218-1635.

Trayectoria

Marisela Esqueda (Los Ángeles; 24 de abril de 1966) más conocida por su nombre artístico Marisela, es una cantante, actriz y empresaria mexicano-estadounidense. También es conocida como “La Madonna Latina”, “La reina de la música romántica” y “La dama de hierro”. Hija de inmigrantes mexicanos, se dio a conocer a mediados de la década de los 80 y entre algunas de sus más famosas canciones están: “Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Sin él”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad”, “El chico aquel”, y una de sus más grandes canciones y como ahora se le conoce: “Tu dama de hierro”, muy conocida en la década de los 80.

A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 41 millones de discos. Y es la única cantante en español en colocar todos los temas de un disco en el top 10 de la revista Billboard, en este caso el álbum debut de Marisela Sin él (1984

A partir de los 6 años se convierte en actriz y cantante al protagonizar el show de TV estadounidense Villa Alegre junto a grandes estrellas estadounidenses como Carmen Zapata y Steve Franken entre otros.3​2​Comenzó a cantar en lugares nocturnos en California acompañada de sus padres.2​ Más tarde, en su adolescencia fue la vocalista del grupo encabezado por el compositor y cantante “Chalo” Campos, etapa en la cual Marisela interpreta la primera versión de “If you want to see me cry” en español llamada “Si quieres verme llorar” más tarde la artista del momento Lisa López realizó una versión de esta.

Fue en 1984 cuando Marisela lanza su primer álbum a la edad de 18 años.1​ Su sensualidad y su rubia cabellera han contribuido a su fama, tanto como su estilo vocal juvenil. Debutó en el programa mexicano Siempre en domingo,4​ conducido por Raúl Velasco. Hizo duetos con Álvaro Torres, natal de El Salvador, donde se presentó en 1987, obteniendo su gran éxito en ese país centroamericano. “Mi amor por ti” fue su segundo éxito y junto a Marco Antonio Solís grabó su éxito “La pareja ideal”, catalogada como el mejor dueto de los años 80.

En 1988 participa en la exitosa película Salsa compartiendo créditos con Celia Cruz, de dicha película se desprendió un disco, en el cual Marisela participó con el tema I know. también con el tema My Puerto Rico colaborando con Bobby Caldwell, Michale Sambello & Wilkins, dicho disco gana un Grammy. La versión en inglés de Marisela “I know”, alcanzó el número 1 en los Billboard Latin Songs.

En 1990 se casó con el cantante y trompetista, Juan Manuel Hernández, mejor conocido como Pedro Rey Jr. “El Torito”, quien es padre de su hija, Marilyn Odessa Hernández. Lucha Villa, la Reina de la Canción Mexicana fue la madrina de honor.

Su etapa más prolífica la vivió al lado de “El Rey Midas” de la composición popular Marco Antonio Solís, quien figura como el responsable de los más grandes éxitos de la cantante. En 1984 empieza su carrera artística con su álbum debut Sin él. (Esta relación profesional se extendió al plano sentimental, siendo una de las parejas más recordadas de aquellos tiempos en el mundo de la farándula.)

La segunda etapa de su carrera es ya sin el apoyo lírico de Marco Antonio Solís. Es así como Marisela se cobija de diferentes compositores e incluso ella se aventura a escribir y grabar temas de su propia autoría.

Marisela es, sin duda, la reina por excelencia de los palenques después de grabar varios de sus éxitos en versión “Banda” en los 90 y hasta la actualidad abarrota todos los palenques en donde se presenta.

En 2006 lanzó un nuevo material discográfico titulado Noches Eternas donde canta algunos de sus grandes éxitos en versión ranchera, también incluyó sus propias versiones de “Me gusta estar contigo” de Angélica María y “Fue tan poco tu cariño” de Rocío Dúrcal.

En 2008 regresa a la actuación con una participación protagónica en el filme estadounidense Bad Cop, compartiendo créditos con Damian Chapa y David Carradine, ambos grandes figuras de Hollywood.

En el año 2010 Marisela fue nominada en 3 categorías a los Premios Billboard de la Música Latina, siendo ganadora de 2 de ellos por su disco recopilación 20 éxitos inmortales.5​6​

En 2011, regresa a la música con nuevo material discográfico que lleva como título El marco de mis recuerdos.

En enero del año 2015 participa en el festival de Tierra Amarilla trasmitido por La Red de internet.

Durante su gira del 2016, después de visitar países de América latina y presentarse por toda la república mexicana, logra llegar por primera vez a ciudades como New York, Atlanta y otras. También es de las pocas estrellas latinas en presentarse en “The Wiltern” de Los Ángeles, California y ser de las pocas estrellas a nivel mundial en lograr un “sold out” en las primeras horas de anunciarse su presentación.

En 2017 continúa con su exitosa gira “La Dama de Hierro” por todo Estados Unidos, México y América Latina. en septiembre de ese mismo año celebra 35 años de su primer disco con un histórico concierto en Chile, en el cual logró “sold out” en el Movistar Arena de Santiago, Chile.

En 2018 la cantante lanzará su libro biográfico, así como su perfume homogéneo y su nuevo disco. En este año regresa a la actuación con una serie americana llamada “La mujer después de los 50”.

A lo largo de su extensa trayectoria, ha colaborado con grandes estrellas como Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Álvaro Torres, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Lucía Méndez, José José, Amanda Miguel, Alberto Vázquez, Julio Preciado, Roberto Tapia, Remmy Valenzuela, Pimpinela, Rocío Banquells, Laureano Brizuela y Celia Cruz; ha compartido escenario con los grupos The Doors, Los Yonic’s, Los Humildes, La Sonora Santanera, Los Temerarios y Los Ángeles Negros entre muchos otros artistas.

Marisela ha sido influencia en muchas artistas como Jenni Rivera, la cual en repentinas ocasiones mencionó que su artista favorita era Marisela. También Amaia Montero, (exvocalista de La Oreja de Van Gogh), Natalia Jiménez, Thalía y Selena en su momento mencionaron su admiración por Marisela. Por otro lado Lucero, Edith Márquez, María José, Aranza, Yuridia y otras más han realizado versiones en honor a Marisela.

Cabe mencionar que la primera canción que interpretó Shakira a un público fue la canción Sin él; posteriormente la misma Shakira mencionó que desde niña cantaba las canciones de Marisela.

Actualmente reside en Hollywood California. Alista su libro bibliográfico “Marisela” y está por lanzar un DVD celebrando sus 35 años de su primer álbum, así como espera lanzar su nuevo disco. Marisela, en 2018, regresará a la TV estadounidense, ahora como escritora y productora de una serie titulada “My life after fifty” y lanzará su perfume llamado “La dama de hierro”.

