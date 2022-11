Cándido Mercedes llama a un pacto social para tema migratorio

Dice que datos de PC indican que el 62 % de los trabajadores domésticos es de procedencia haitiana; 95 % trabaja en construcción y 90 % en agricultura

Santo Domingo, República Dominicana. – El sociólogo Cándido Mercedes llamó a establecer un pacto social para que temas como el migratorio, en especial en lo que atañe a la inmigración haitiana, no se politicen, al resaltar que los dominicanos deben ponerse de acuerdo con reglas mínimas porque si no es así, el país es el que va a perder.

“Tenemos que ponernos de acuerdo con reglas mínimas sobre qué vamos a hacer como dominicanos y que no politicemos el juego porque cuando lo hacemos, quienes salimos perdiendo somos nosotros”, señaló.

Dijo que es un tema de aplicar la ley para que las cosas funcionen, al poner como ejemplo la ley del 80/20: “Qué ocurre, que si mañana empezamos a deportar como dice la ley, los empresarios llaman al presidente y le dicen ´me voy a quedar sin empleados y se va a caer la economía´”.

Manifestó que hay estudios de Participación Ciudadana, llevados a cabo por la antropóloga Tahira Vargas, que indican que la República Dominicana es uno de los países con mayor trata de personas.

“Nosotros estamos exportando e importando al mismo tiempo y para mí la trata de personas es uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles… eso que estamos viendo también desde Haití: vienen trata de personas para acá”, compartió Mercedes.

Reveló que según los datos que poseen, en el país el 62 % de los trabajadores domésticos es de procedencia haitiana, el 95 % de los que trabajan construcción es de origen haitiano; el 90 % en agricultura y que el culpable de todo esto es el propio Estado.

Los datos fueron ofrecidos por el sociólogo, tras preguntarle su opinión sobre el parecer de Estados Unidos, de que en República Dominicana deben protegerse los derechos de los haitianos.

“El Estado, con una política deliberada o no, subsidia al empresariado… y entonces, hay una plusvalía absoluta porque no paga protección social, no paga seguridad, si a un dominicano tenía que pagarle RD$100.00 por hora al haitiano le pagan RD$25.00”, apuntó Cándido, quien reseñó que a veces hasta algunos se ponen de acuerdo con Migración para no pagarles.

Al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. por Entelevisión los sábados a las 9:00 p.m., señaló que cada Estado es soberano de aplicar la ley de inmigración que tiene, pero que aquí no ocurre así.

“Nosotros ni aplicamos la ley: el guardia que deja pasar al extranjero representa al Estado en la frontera, pero lo deja pasar por RD$300.00 0 RD$500.00… Entonces, es ahí, vamos a seguir siendo honestos “, apuntó Mercedes.

Llama a preservar el equilibrio ante pronósticos económicos

A propósito de los vaticinios de una posible recesión en el año 2023, el sociólogo Cándido Mercedes destacó que prefiere ser optimista porque los pronósticos en estos aspectos de la economía suelen ser solo eso, ya que depende de muchos factores.

Señaló que los organismos internacionales hablan de un panorama sombrío para el próximo año, pero llamó a recordar que los pronósticos se hacen en base a perspectivas, advirtiendo que “eso tiene un componente psicológico muy fuerte”.

“Por eso no soy muy dado a aferrarme a ese pesimismo porque tiene que ver con el comportamiento humano y elementos que no los puedes visualizar”, razonó, al estimar que, por ejemplo, Vladimir Putin pudiese darse cuenta de que no ganará la guerra a Ucrania y negociar, lo que cambiaría el panorama.

Ante la pregunta de cómo debemos prepararnos los dominicanos para el próximo 2023 en medio de augurios no tan halagüeños, Mercedes invitó a abrazar el equilibrio, al poner como ejemplo que en agosto de 2020 la economía dominicana cayó 6.7 %, se perdieron 10 mil millones de dólares, se redujo el turismo significativamente, las zonas francas estaban cerradas, el desempleo se disparó.

“Confinamiento, asustado todo el mundo y sin dinero, las proyecciones eran que ni el Diablo nos iba a querer… mire lo psicológico, que uno no puede llevarse de los pronósticos porque la economía se recuperó 12.3 %”, explicó el sociólogo.

Llamó a ver que cuando se compara el 2020 con el 2019, el país creció 4.5%: “En el 2020 creció con respecto al 2019 4.7 %… y luego vino el FMI y lo reconoció”.

Señaló que República Dominicana es muy resiliente y su economía es muy diversa (turismo, zonas francas, remesas, inversiones extranjeras, entre otros), y que a ello se debe su pronta recuperación, incluso cuando hay panoramas sombríos que impactan desde lo global.

“Entonces, no podemos hacer pronósticos negativos al 100 %”, dijo, finalmente.

