Ciudad de México, (EFE).- Al cantante mexicano Marco Mares las aplicaciones de citas y el amor a través de la tecnología no le llaman la atención, e incluso chocan con su personalidad, situación que fue su fuente de inspiración para escribir “Match”, una canción que explora con una mirada irónica las nuevas formas de relacionarse.

“Es una canción que habla de una relación a partir de la tecnología y todo lo que nos está trayendo la inmediatez de las cosas, de querer tener una novia o novio y buscarlo en la palma de tu mano”, cuenta Mares este sábado en una entrevista con Efe.

El artista de 28 años se hizo consciente de este ensimismamiento cuando descargó una aplicación de citas y después de navegar en ella se dio cuenta de que “ahí jamás iba a encontrar nada” que a él le gustara.

El formato para él era más “un mercado de personas” que una plataforma para encontrar el amor.

El amor es “una cosa más química, de conexión que no solo es físico”, opina el compositor, quien por primera vez en su carrera decidió embarcarse en un tema del género dembow en “Match”, con un sonido y una estética particular muy veraniega.

Marco compone inspirado en estaciones del año, sensaciones específicas, un concepto general con la intensión de generar una vibra en las personas que lo escuchan.

“Lo que intento hacer con mi música es generar una vibra y una sensación, esta es una canción que yo sentía que podía escuchar en la carretera, hay unas más melancólicas, algunas en las que me imagino en situaciones, como en el pasto, regresando bien enamorado de algún lugar, otras mientras estoy tomando una taza de té, por ejemplo”, dice.

UNA CARRERA EN ASCENSO

A los seis años, Marco supo que lo suyo era estar arriba de un escenario y la responsable de que ese primer deseo surgiera fue su madre, quien lo llevó a clases de teatro.

“Me enamoré de la disciplina, tenía que ensayar, me encantaba interpretar un papel y yo le echaba las más ganas posibles para aprenderme todo, así me tocara ser el ‘árbol cuatro’ yo hacía todo para hacer el árbol más creíble de la obra y ahí me di cuenta que me encantaba el arte, la música, actuar y dibujar”, cuenta.

Para 2019 Mares lanzó su primer disco de estudio “Estas canciones me recuerdan a ti”, de donde se desprenden temas como “Flaquita” o “La ola”, y un año más tarde logró la nominación al Latin Grammy como mejor nuevo artista.

Y este 2022 se prepara dar un concierto el 18 de mayo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“Estoy en un lugar muy distinto al que estaba en el 2019, percibo las cosas de manera muy distinta, he ido aprendiendo y creciendo, pasaron los Grammy y eso fue como un regalo de cumpleaños, porque ese día me dijeron”, menciona.

Sobre el concierto, el compositor adelanta que será “un show único completamente nuevo”, en donde jugará con la iluminación, la escenografía y promete tener invitados especiales.

En la actualidad, Marco se encuentra diversificando su trabajo al adentrarse cada vez más a la producción musical y eso se verá reflejado en lo que será su segundo disco en el que ya se encuentra trabajando, y que adelanta, se trata de un proyecto conceptual.