Santo Domingo. Abril de 2022.- Un conversatorio en torno a cómo contrarrestar la depresión y la violencia intrafamiliar, fue el escenario en medio del cual se lanzó de manera oficial el libro “Luces y sombras de una mujer valiente”, la ópera prima de Biannyi Peguero.

El evento que tuvo lugar en Cava Alta en la ciudad de Santo Domingo, contó con la disertación de la Dra. Ana Simó, quien dio su punto de vista profesional ante los temas que abarca este libro.

“Aunque no es una biografía, en este libro plasmo mis vivencias al atravesar por una profunda depresión y ser víctima de violencia intrafamiliar. Por eso escogí luces y sombras como título, porque en el exterior las personas veían luces, pero en mi interior me acosaban las sombras que no me atrevía a exteriorizar para mantener la fachada que había construido. Hoy me doy cuenta que muchas mujeres que atraviesan por situaciones similares, callan por temor a ser juzgadas y muchas veces toman decisiones irreversibles al caer en un abismo del que no pueden salir.”, expresó Biannyi

“Si yo pude salir adelante a pesar de las circunstancias adversas que me rodeaban, tú también puedes hacerlo. Ese es el mensaje central que quiero que se lleven las lectoras, además de poder utilizar las herramientas prácticas que pongo a su disposición en esta obra, para facilitar el proceso y que se ahorren los tropezones que yo me llevé para poder llegar donde estoy” añadió Peguero.

Distinguidas figuras asistieron al lanzamiento de este libro, a mencionar: El Sr. Rafael J. Féliz García, Ministro de la Juventud.

Entre tantos relatos fallidos de mujeres que han atravesado por situaciones vulnerables, es refrescante la historia de Biannyi Peguero, una joven dominicana, nacida en la ciudad de Baní, República Dominicana, quien emigró a los Estados Unidos hace varios años.

Comenzó su trayectoria profesional destacándose como modelo en su pueblo natal. En el año 2019 recibe su primera corona internacional como “Miss Belleza Latina Internacional”, de ahí pasa a formar parte del programa de televisión ‘Divas the show’ en Boston, Massachusetts.

Esto dio paso a descubrir su pasión por los negocios, lo que le llevó a emprender con una línea de pestañas artificiales, una línea de joyería fina hecha a mano y una tienda en eBay.

Luego de haber pasado por una depresión profunda, al punto de ser hospitalizada y superar una relación en la que era víctima de violencia intrafamiliar, buscó ayuda y decidió salir de ese abismo. Cambió su círculo de relacionados, trabajó en sí misma, adquirió nuevas habilidades y se convirtió en una referente en su comunidad.

A raíz de todo esto, decide compartir lo vivido para inspirar a otras mujeres, y de ahí nace el primer libro de su autoría, titulado “Luces y sombras de una Mujer valiente”, una guía para conectar con lo auténtico de tu ser, en el cual, además de relatar sus vivencias, cuenta cómo superarlas y vencer los obstáculos.

Esta mujer valiente, inspirada por el deseo de ayudar a otras mujeres, le llevó a convertirse en coach de vida certificada por el equipo de John Maxwell, además de estar certificada como Digital Business Management por la Florida Global University.

Esta pasión por ayudar, le ha ganado un espacio como finalista en la premiación que realiza el Ministerio de la Juventud en la República Dominicana, en el renglón de superación profesional.

Actualmente se encuentra trabajando en su fundación “S.O.S Mujer extraordinaria” en la cual ayuda a mujeres violentadas y madres adolescentes.

Biannyi es madre de tres niños, está felizmente comprometida con su pareja y reside en los Estados Unidos.