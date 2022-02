El cónsul dominicano en Los Ángeles revela que aumenta el número de norteamericanos que desean venir a vivir a la República Dominicana

El cónsul dominicano en Los Ángeles, el cineasta Alfonso Rodríguez aconsejó a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), a realizar una autocrítica luego de ser desplazados del poder por el Partido Revolucionario Moderno.

Rodríguez consideró que la última administración del PLD, encabezada por Danilo Medina fue un desastre para los dominicanos y dominicanas. “Eso es lo que ellos deberían estar analizando en estos momentos, porque el PLD, por más malo que sea, no debe desaparecer porque la democracia lo necesita, pero opositores con dos dedos de frente”, comentó Rodríguez al ser entrevistado en el programa Encuentro Extra que conduce los sábados por Color Visión el periodista Cristhian Jiménez.

Al analizar lo ocurrido en materia de corrupción en el gobierno de Danilo Medina, dijo que fue evidente y recordó que fue notable el nepotismo, la ostentación de bienes adquiridos con recursos públicos.

En ese orden saludó las acciones que está desollando el Ministerio Público dirigido por la procuradora general de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, contra antiguos funcionarios y colaboradores del gobierno de Danilo Medina.

Campaña política

En su conversación en el programa “Encuentro Extra” que conduce Cristhian Jiménez, Alfonso Rodríguez expresó que, pese a que la oposición política ha dicho que el presidente Luis Abinader va por la reelección para un segundo mandato, éste no lo ha proclamado.

“Pero yo no he ido Luis ni siquiera decir que va en el 24 oficialmente, ¿el lo dijo ya?, entonces no me digan que estamos en política. Porque si el presidente Abinader no ha dicho oficialmente que va el 24, deberíamos estar tranquilos todos. Yo soy de los que digo que en este momento el PLD debería de estar haciéndose una cirugía ahora, para que no desaparezca te lo digo de corazón, porque no puede desaparecer, me daría mucha pena que el PLD termine como el PRD ese y como el PRSC”, comentó.

Alfonso Rodríguez rechazó las críticas que ha hecho la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, quien ha cuestionado el alza en los precios de la canasta familiar y las dificultades que enfrenta la población para vivir.

“El PLD tuvo corrupción, nepotismo e impunidad. Creo que Margarita Cedeño tiene condiciones pero que se maneje mejor, porque yo no puedo haber estado al lado de Al Capone 20 años sin decir nada y ahora quiere venir a ver decir que yo no tengo nada que ver con Al Capone. ¿Sí o no?. La señora tuvo 8 años lado de Danilo, yo me imagino que algo tuvo que oír, que había una corrupción que el hermano tenía un monopolio de contratos, que lo cuñado todos estaban en las Edes, que la prima, la sobrina, los perros, gatos, hasta la doméstica estaban nombradas, pero eso no lo sabía”, comentó Rodríguez.

El cónsul en Los Ángeles, quien visitó el país para asuntos oficiales, recomendó a los partidos políticos a cambiar su discurso para contribuir a la recuperación de la República Dominicana luego del impacto de la pandemia ocasionada por la covid-19.

Avanzó que con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el mundo será afectado, especialmente naciones como la República Dominicana.

Recordó que Luis Abinader asumió el poder en medio de una pandemia y que ha tenido que librar una gran batalla para lograr echar andar el motor de la economía, así como la implementación de programas sociales para asistir a personas de recursos límitidos y a miles que perdieron sus empleos o pequeñas empresas. “Cuando Luis Abinader tomó el poder aquí los hoteles estaban cerradas, nos salvamos por las remesas, ese inicio que gracias a Dios, las inversiones en el área de turismo van muy bien, pero mira el problema que tenemos ahora con esta guerra. Entonces por eso es que hablo de apoyar y ayudar al país, porque después que Luis Abinader se vaya tiene que venir otro igual o mejor no poder volver otra vez a lo mismo, porque es que aquí tenemos que tenemos que tener plan 10 y 20 años”, reflexionó.

Su gestión en el consulado

De su gestión en el consulado Dominicano en Los Ángeles dijo que han continuado eficientizando los servicios al público y fortaleciendo la infraestructura tecnológica , a fin de que los requerimientos de dominicanos y extranjeros fluyan con mayor rapidez.

“Estamos trabajando en la reestructuración de la página web para que nadie tenga que trasladarse a nuestras oficinas para sus requerimientos. Nosotros le damos servicios a tres Estados de la costa Oeste de Estados Unidos, entonces estamos trabajando en la agilización de los procesos. En estos trece Estados deben existir entre 150 o 250 mil dominicanos”, comentó.

Alfonso Rodríguez contó que entre las solicitudes que recibe, se encuentra un gran número de norteamericanos que desean venir a vivir a la República Dominicana, fundamentalmente personas que están en proceso de retiro o los que ya están pensionadas.

En materia de acuerdos para atraer inversión cinematográfica, indicó que desde que llegó ha estado haciendo las diligencias en ese sentido, pero lamentablemente el país perdió una gran oportunidad en diez año, porque no habían designado a un cineasta como Cónsul.

“El país ha recibido millones de dólares de inversionistas de cine de Estados Unidos, eso continuará en aumento por las facilidades y locaciones que tiene la República Dominicana, sin embargo hay que continuar trabajando con los alcaldes de las ciudades en las que se están filmando película para que faciliten los procesos”, sostuvo Alfonso Rodríguez.

El cineasta manifestó que la industria local es la que mantiene vivo al sector y es la que posibilita la presencia de extranjeros aquí. “Nosotros debemos de pagar de impuestos al año algunos 300 millones de peso y nos quedamos debiendo algunos 700 millones, pero entonces llegan las de Estados Unidos, y nada más en Itbis el retención del 10%, te deja tres mil quinientos millones, a eso hay que agregarle el aporte que hacen al país las celebridades cada vez que comparten imágenes en las redes sociales”.