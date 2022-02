Lima,- El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este jueves al Congreso de su país que adelante para el próximo 28 de febrero la citación que hizo al primer ministro, Aníbal Torres, para que este 8 de marzo exponga su plan de Gobierno y solicite el voto de confianza del pleno.

El gobernante invocó al Congreso a hacer «un esfuerzo» para recibir antes al gabinete, que juró al cargo el pasado 8 de febrero, porque consideró que «alargar» la fecha de presentación también «limita ciertas cosas» del plan de trabajo del Ejecutivo.

Castillo señaló que este planteamiento lo hace «en aras de trabajar volteando esta página, de dimes y diretes», tras el enfrentamiento que protagonizaron en las últimas semanas el Ejecutivo y el Legislativo, que domina la oposición política.

Añadió que también conversó sobre el tema con Torres, porque existen «temas urgentes» que atender, como el retorno a las clases presenciales en las escuelas y coordinaciones de los ministerios con las regiones de todo el país.

Este miércoles, el primer ministro aceptó la citación del Legislativo para el 8 de marzo e invocó a todas las agrupaciones políticas a poner fin al enfrentamiento que han mantenido los poderes del Estado.

Torres reconoció la facultad constitucional que tiene el Congreso de otorgar o no el pedido de confianza que solicitará tras presentar su plan de gestión y dijo que tendrá «que acatar lo que se decida».

Recordó, además, que esta semana comenzó conversaciones previas con las diferentes bancadas del Congreso, en primer lugar con los representantes del partido oficialista Perú Libre, y consideró que todas las agrupaciones tendrán interés en acudir a ese diálogo.

«Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pero tenemos que respetar sus decisiones, no vamos a presionarlos ni vamos a criticar sobre eso», acotó.

En ese sentido, el primer ministro se reunió este jueves, por separado, con las bancadas de Somos Perú, Perú Democrático, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y el Partido Morado, mientras que la izquierdista Juntos por el Perú informó que no acudiría a la citación.

El Gobierno y el Congreso de Perú se dieron este miércoles una tregua e invocaron al diálogo para poner fin a la crisis política que afrontó su país en las últimas semanas, en medio de denuncias de complots y acusaciones mutuas de intentos de destituir a sus máximos representantes.

La invocación a «poner paños fríos» a la incertidumbre y tensión entre los poderes del Estado fue lanzada primero por la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva, y acogida con beneplácito horas después por Aníbal Torres.

La presidenta del Congreso informó en ese momento que se decidió citar a Torres para el 8 de marzo, tras lo cual aseguró que las fuerzas en el Parlamento creen «en el diálogo y la concertación, en la construcción de un país en conjunto».

El Gobierno peruano afrontó durante la semana pasada una grave crisis interna, que Castillo intentó aliviar con la designación de Torres luego de que el congresista Héctor Valer debiera renunciar como primer ministro solo cuatro días después de asumir el cargo, presionado por denuncias de violencia familiar en su contra.

De esa manera, Castillo debió conformar un cuarto gabinete de ministros desde que asumió el poder, el pasado 28 de julio, lo que llevó a un sector de la oposición política y de medios locales a pedir que renuncie al cargo e incluso a anunciar que se iba a presentar una moción de vacancia y una acusación constitucional para intentar destituirlo. EFE

dub/eat