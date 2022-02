De las manos de Mayimba Music, el artista estrenará el 27 de febrero, Día de la Independencia nacional, una producción en la que recoge canciones de protesta social

El destacado cantautor dominicano Enrique Feliz estrenará el 27 de febrero, “Cultura Revolucionaria”, una producción discográfica en la que el artista rememora sus inicios en la música con composiciones de protesta social.

“Cultura Revolucionaria”, una producción que sale al mercado de las manos de la empresa Mayimba Music que dirige Marti Cuevas en Nueva York, cuya idea inicial comenzó luego de que Enrique Feliz fue entrevistado por el también artista Silvio Mora en su canal de YouTube.

“La idea se le ocurrió a Martin Carle, vicepresidente y productor musical de Mayimba Music, mi hijo, quien vio la entrevista que le hizo Silvio Mora a Enrique cuando este estaba promocionando “Temperatura ambiente,” (una composición que grabó junto al hoy fenecido artista, Johnny Ventura.) Allí tuvo la oportunidad de conocer la existencia del rico repertorio de canciones de protestas de Enrique”, comentó Marti Cuevas.

La empresaria y productora musical expresó conversaron con Enrique para hacer el álbum acústico y de inmediato comenzaron a trabajar en la elaboración del contenido y posteriormente en la grabación del mismo en Nueva York.

“Allí surgió la idea de crear un disco grabado en estudio, pero únicamente con Enrique y su guitarra, totalmente desnudo musicalmente. Pensábamos que Enrique iba a durar por lo menos un par de meses en preparar esas canciones de antaño, pero no fue así porque se hizo en una semana. Se trató de una gran experiencia espiritual para nosotros, y esperamos que también lo sea para el público”, manifestó Marti Cuevas, presidente de Mayimba Music.

Cultura Revolucionaria es una mirada retrospectiva en la carrera de nuestro artista Enrique Feliz en sus inicios, para ir en busca del tesoro perdido de un legado histórico musical que era preciso rescatar. “Todo arte es cultura, y el arte musical de Enrique Feliz brotó en sus comienzos como una expresión de la rebeldía propia de su época, donde los jóvenes de toda Latinoamérica llenaban las plazas y calles luchando por los cambios políticos y sociales que trajeron nuevos aires de libertad y justicia. De ahí que Cultura Revolucionaria haya sido el título, título escogido por Martin Carle, que es lo más acertado que hallamos podido escoger para esta producción”, comentó Cuevas.

Para Mayimba Music Inc. es de alta satisfacción y orgullo poder ofrecer en su catálogo a un artista de la trayectoria y la dimensión de Enrique.

Cultura Revolucionaria es un puente de conexión, una conexión entre la generación de los 70s y la presente, una joya que sabemos de antemano sabrá aquilatar todo amante del buen arte.

Miedo a la lluvia, el primer corte promocional

“Miedo a la lluvia”, el primer tema que estará promocionando Enrique. El álbum tiene 10 temas y lo completan “El coronel de la gloria”; “Frases inconclusas”, “Contra el fondo (FMI), “Miedo a la lluvia”, “Gracias a tu amor”, “Canción sin rima”, “Amor politizado”, “Llegaremos” y “Salvemos el medio ambiente” y “A donde van (Tributo a las Hermanas Mirabal”.

Con esta nueva apuesta, el artista renueva su repertorio y esta vez con un contenido que retoma sus orígenes como intérprete de la nueva canción.

De su trayectoria

Enrique Feliz nació en Tamayo, provincia Bahoruco. Cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pedagogía y Comunicación Social, dejando después ambas carreras inconclusas, para dedicarse de lleno a su carrera.

En la UASD, se unió al grupo músico vocal MCU CANTA, perteneciente al Movimiento Cultural Universitario, desde el cual recorrió literalmente toda la geografía de la República Dominicana, cantando básicamente para los estudiantes, obreros, campesinos.

Su canción más sobresaliente de ese periodo fue, indudablemente, «Frases Inconclusas», que sus fans bautizaron como Yanikeke no mabí. Sin embargo, su merengue El Melao de Mireya, grabado en el año 1985 con arreglos de Juan Luis Guerra, se convierte en un clásico de la música popular dominicana, y fue el tema que verdaderamente lo dio a conocer a nivel nacional.

Enrique Feliz ha colaborado musicalmente en jornadas educativas, sociales, científicas y culturales, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el New York Presbysterian Hospital, los Laboratorios Lambert Wargner, la Compañía Dominicana de Teléfonos, la Fundación Francisco Alberto Caamaño Deño, el Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Pastoral Materno infantil y la Pastoral de la Salud del Arzobispado Dominicano y numerosas instituciones del Estado Dominicano, entre otras.

En 1990 emigró a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde permanece residiendo durante diez años, alternando la música con otras actividades productivas.

A finales del año 2000, regresa a la República Dominicana, y de inmediato es captado por una importante agencia publicitaria, en donde se desempeñó como director Creativo Asociado.

Premios

Ganador de tres estatuillas en los premios El Casandra (hoy Soberano), en el renglón Mejor Espectáculo Infantil del Año por sus producciones «La casa del Tío Enrique», y «Los duendes y el Tio Enrique», respectivamente; así como también en el renglón Bachata del año por su canción «La pared» en voz de Joe Veras.

De su labor como compositor se han nutrido artistas como Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Jhonny Ventura, El Gran Combo, Tito Nieves, Sophy, Vickiana, Anthony Santos, Luis Vargas, Joe Vera, Yoskar Sarante, Félix D’Oleo, Los Hermanos Moreno, Kinito Mendez, La Toro Band, Alex Bueno, Raulin Rosendo, y Vakeró entre otros.

Por sus servicios y aportes a la sociedad, ha recibido importantes reconocimientos dentro y fuera de su país por parte de La Universidad de Columbia, de La Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, de La Sociedad General de Autores y Compositores de la República Dominicana (de la que llego a ser su Vice Presidente), del Concilio de la Ciudad de New York, la Alcaldía de Lynn MA, y de la Alcaldía de su pueblo natal, Tamayo, entre otros.

Su producción musical y literaria comprende:

Sábado Primero Año Dos mil.

Cultura Domusicana.

Tío Enrique 25 años después.

El Mensajero.

Iluminado.

Mi Adoración.

Celebrando.

Mi Testimonio.

Salmos, Cuerdas y Tambores.

Soy Mejor/Being The Best I Can Be (Libro).

Remesas Espirituales (Libro y CD)

El Profeta Em-K-Puchao (Libro y CD)

Su más reciente trabajo es la canción “Temperatura Ambiente”, grabada a dúo y haciendo featuring con Johnny Ventura, cuyo video animado superó el millón y medio de views en los primeros dos días posteriores a su lanzamiento fue una canción incluida en la producción de Enrique CULTURA DOMUSICANA – EL LEGADO, la cual saldrá a mediados de abril, 2022.