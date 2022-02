Ha pasado de ser empresario exitoso a influencer de moda de los artistas .

Luimar Castillo Soto, mejor conocido como SoyLuimar, ha convertido sus redes sociales en el blog de contenido de moda de mayor influencia en el mundo urbano, considerándose un gran generador de contenido de estilo único y de los más seguidos a través de Instagram.

“Me gusta lo poco común y me enfoco mucho en dar a la gente lo que le gusta de mí, que es mi forma de vestir, la gente que me ve quiere usar lo que tengo puesto, por eso siempre ando bien vestido y lo comparto, ya no solamente vendo en mi tienda, ya también les ofrezco a la gente algo más para que sepan llevar la moda a otro nivel”, expresó Luimar.

Luimar es un referente para los artistas urbanos en el país y se considera ser una persona trabajadora e incansable, oriundo de un barrio humilde de República Dominicana ha sabido capitalizar su talento sobre la base del esfuerzo y el sacrificio.

“Vengo de abajo y el público que me sigue desde cero sabe que se pueden lograr grandes cosas con mucho enfoque y consistencia, soporté muchas humillaciones de personas que en vez de ayudarme preferían hacerme daño, sin embargo, la persistencia me ha llevado hasta donde estoy hoy día, destacó.

Luimar expresa que va por tantas cosas que no tiene definición, porque hoy en día tiene muchas de las que soñaba, pero sin embargo no se conforma, es por ello por lo que pronto lanzará al mercado su propia línea de ropa y llevará una de sus tiendas a la ciudad de Santiago.