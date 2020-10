La Colonial, S.A. compañía de seguros, anunció la designación de Luis Manuel Aguiló como su nuevo vicepresidente ejecutivo.

Al hacer el anuncio, valoraron el alto nivel de desempeño que ha mostrado el ejecutivo en el mundo de los seguros, en el cual comenzó en la década de los ochentas.

Resaltaron que Aguiló, licenciado en Mercadotecnia, inició hace alrededor de 30 años como agente de seguros, realizando un trabajo de fondo y de forma que lo llevó a especializarse en el área y a continuar capacitándose para estar a la altura de los nuevos tiempos. Para entonces, esto le permitió ocupar la posición de vicepresidente de Ventas y Mercadeo de La Colonial.

Destacan que esta experiencia basada en el conocimiento del sector, y los años que ha dedicado a la empresa, es lo que los lleva a estar confiados en que el destino de la empresa está en muy buenas manos, las que darán continuidad a la trayectoria de la familia La Colonial, una entidad que por casi cinco décadas ha trabajado por la seguridad de los dominicanos.

Tras agradecer la designación y la confianza depositada en su trabajo, Aguiló manifestó: “Para mí, es todo un honor asumir este nuevo reto en una empresa a la que he estado ligado, no sólo de manera laboral, sino también afectiva. He sido testigo del crecimiento y desarrollo de La Colonial y, más que todo, de los aportes que ha hecho al país, de una forma segura y sostenible”, asegura Aguiló.

Se comprometió a realizar junto a su equipo, una labor que vaya en sintonía con los objetivos de la marca, la cual ha fundamentado su trabajo en la calidad, en la entrega y más que todo, en mantenerse a la vanguardia de los nuevos tiempos para dar respuestas oportunas a las necesidades de los dominicanos.

Antes de ser vicepresidente ejecutivo, el nuevo representante de la empresa, se desempeñaba como vicepresidente con énfasis en el Departamento de Mercadeo. Actualmente es segundo vicepresidente del Consejo Administrativo de la institución.