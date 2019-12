El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con el propósito de mantener debidamente informados a la opinión pública y a los agentes económicos, presenta un análisis sobre como la estrategia de política monetaria basada en el esquema de Metas de Inflación (EMI), mejor conocido como Inflation Targeting ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno cambiante. Este marco operativo se implementa desde el 2012 con el propósito de procurar la estabilidad de precios, principal objetivo de la política monetaria según lo establecen la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y la Constitución dominicana.

Bajo este esquema, el ente emisor asume un compromiso de conducir la política monetaria para alcanzar una meta explícita de inflación (4% ± 1% actualmente en República Dominicana) dentro de un horizonte de tiempo determinado. Al establecer una meta de inflación específica, el Esquema de Metas de Inflación brinda credibilidad a los agentes económicos, contribuyendo a facilitar sus decisiones de consumo e inversión. De esta forma, la consecución de una inflación baja y estable es la principal contribución del banco central a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento sostenido.

En el caso de la República Dominicana, la implementación del Esquema de Metas de Inflación ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica y a enfrentar mejor los choques externos, como lo reseñara recientemente el distinguido ex gobernador del Banco Central, Bernardo Vega. En efecto, el ex gobernador destacó que “la estrategia dominicana ha sido exitosa ya que durante siete años se ha logrado no exceder la meta de inflación y es probable que en el 2019 ocurra lo mismo, pues la inflación proyectada se cree que no pasará del 4%”…