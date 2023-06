Butler: «Sigo pensando que vamos a ganar un anillo»

Denver (EE.UU.), Jimmy Butler, líder de los Miami Heat, manifestó este lunes su gratitud por poder «competir con estos compañeros» y dijo que sigue convencido de que va a poder ganar un anillo en los próximos años, después de la derrota por 94-89 sufrida en el campo de los Denver Nuggets que entregó el título de la NBA a la franquicia de Colorado.

«Lo que me llevo es mi gratitud por poder competir con estos chicos. Estoy agradecido, aprendí mucho, me enseñaron mucho. Me habría gustado lograrlo (el título) por estos chicos, se lo merecen. Pero lo que me voy a llevar es mi gratitud por competir con ellos», afirmó Butler en la rueda de prensa posterior al quinto partido de las Finales.

«Cuento con grandes compañeros que compiten conmigo y que nos dan opciones de ganar un anillo, algo que sigo pensando que haremos como equipo aquí, como franquicia, en la ciudad de Miami», agregó. Los Heat se rindieron tras una postemporada brillante, en la que llegaron a jugarse el anillo después de superar dos rondas del ‘playin’ y de eliminar a equipos como los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics.

«Creo que hicimos lo suficiente para ganar, defendimos bien y pudimos ganar. No tienes que marcar cien puntos para ganar un partido de baloncesto», consideró Butler.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...