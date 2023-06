Nikola Jokic: “Los Heat son un equipo realmente inteligente”

Miami (EE.UU.), Nikola Jokic, el faro de los Denver Nuggets, alabó este martes la inteligencia y la compenetración, especialmente en la defensa en zona, de sus rivales en estas Finales de la NBA, los Miami Heat.

“Son un equipo realmente inteligente. Tienen jugadores realmente inteligentes, como Jimmy Butler, Bam Adebayo y Kyle Lowry, que pueden leer el momento y leer el partido. Pueden como mutar en diferentes tipos de defensa en zona”, argumentó el serbio en una rueda de prensa.

“Son realmente inteligentes desde el entrenador hasta los jugadores. Y por eso su defensa en zona es tan efectiva, no solo contra nosotros sino durante todos los ‘playoff'”, añadió.

Con un 1-1 tras los dos primeros partidos en Denver, el tercer encuentro de las Finales de la NBA entre los Heat y los Nuggets se jugará este miércoles en Miami ya con el factor cancha a favor del conjunto dirigido por Erik Spoelstra.

Jokic reconoció que los Heat tienen “muy buenos tiradores” y dijo que por eso son “letales y peligrosos ya que no les puedes dejar solos”. “‘Comunicación’ creo que es la principal palabra para nosotros. No les puedes dejar tiros abiertos (sin defensor delante)”, dijo.

“Sí, sabemos que van a anotar. Sí, sabemos que tienen jugadores talentosos. Pero no podemos darles tiros abiertos y creo que eso es la clave principal”, agregó.

