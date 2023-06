Aguaceros este jueves en varias zonas del país por efectos indirectos de una vaguada

Santo Domingo, Varias zonas del país estarán este jueves bajo los afectos de aguaceros desde primeras horas del día, como consecuencia de una vaguada, informó la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Las localidades afectadas serán el noroeste, noreste, el litoral costero Caribeño (incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional), la cordillera Central y zona fronteriza.

Mañana, viernes, la combinación de los efectos de la vaguada y el paso de una onda tropical sobre aguas del mar Caribe, inducirán desde horas de la madrugada, humedad e inestabilidad generadora de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias regiones dominicanas.

No obstante, la sensación térmica continuará calurosa sobre el país, debido al viento del sureste y la época del año, por lo que la Onamet recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras (preferiblemente de colores claros) y no exponerse directamente a la radiación solar entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde.

