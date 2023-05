Johnny Depp, como Luis XV, abre hoy la 76 edición del Festival de Cannes

Cannes (Francia).- Johnny Depp en el papel de Luis XV protagoniza junto a Maiwenn la película “Jeanne du Barry”, que este marte inaugura oficialmente la 76 edición del Festival de Cannes en una jornada en la que Michael Douglas recibe la Palma de Oro de honor.

La presencia de Depp ha provocado críticas de los medios estadounidenses, que no olvidan las acusaciones de maltrato por parte de su exmujer Amber Heard, pese a que fue el actor el que salió victorioso del proceso judicial.

Y a eso se une a la reciente polémica en Francia por la agresión de Maiwenn -que también dirige el filme- contra un periodista y que ella admitió en un programa de televisión.

Todo esto ha creado una enorme expectación por ver este filme, que participa fuera de competición el festival, pero, sobre todo, por ver a su equipo desfilar en la que será la primera alfombra roja de Cannes.

Por la alfombra también pasará Michael Douglas, que en la gala de inauguración -presentada por Chiara Mastroianni- recibirá la Palma de Oro de honor “por su brillante carrera y por su compromiso con el cine”, como resaltó el festival al anunciar este reconocimiento.

Una gala que será el pistoletazo de salida a 12 días de cine en los que se podrá ver lo último de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, o la quinta entrega de Indiana Jones, con un Harrison Ford que a sus 80 años vuelve a ponerse en la piel del popular arqueólogo.

El corto de Pedro Almodóvar, “Extraña forma de vida”, con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que no viajará a Cannes, es otro de los momentos más esperados de la edición, junto al estreno de “Asteroid City”, la nueva locura de Wes Anderson, rodada en parte en la localidad madrileña de Chinchón y con un reparto lleno de estrellas: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton o Bryan Cranston, por citar solo algunos.

Los nuevos trabajos de cineastas consagrados como Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti, Todd Haynes, Marco Bellocchio o Wim Wenders, competirán por la Palma de Oro.

Un jurado presidido por el sueco Ruben Östlund y en el que están el realizador argentino Damián Szifrón o la actriz estadounidense Brie Larson, será el encargado de dar a conocer el palmarés en el útimo día del festival, el 27 de mayo.

Hasta entonces también se podrá disfrutar de mucho cine fuera de competición, como el primer trabajo después de 31 años de Victor Erice, “Cerrar los ojos”. O de la serie “The Idol”, con The Weeknd y Lily Rose Depp, sin olvidar el talento latino que representan nombres como los de Amat Escalante, Lisandro Alonso o Kleber Mendonça Filho.

